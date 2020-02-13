"Кто лошадь украл, тот ее и кормит". Соцсети обсуждают заявление Арахамии о подаче воды в Крым

11 февраля председатель фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что допускает ситуацию, при которой возможна подача воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса. Сегодня он извинился за это высказывание. Предположение Арахамии спровоцировало активное обсуждение в соцсетях.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 11 февраля в эфире телеканала "Прямий" заявил, что допускает ситуацию, при которой будет возобновлена подача воды в оккупированный Россией Крым в обмен на деоккупацию Донбасса. Комментируя слова Арахамии, новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предположил, что это было его личное мнение. 12 февраля Арахамия извинился в Facebook перед украинцами за свои слова о поставках воды в оккупированный Крым.

Это заявление Арахамии спровоцировало активное обсуждение в соцсетях. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Давид, задай самому себе вопрос. Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым? Украина поставляет воду в 83-й регион РФ, Республику Крым? Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам, за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант", – отметил нардеп от "Голоса", зампредседателя украинской делегации в ПАСЕ Рустем Умеров.

"Маленький каминг-аут: Давид Арахамия, если отрубить голову вашей собаке, но иметь преференции в выращивании герани на моем балконе, моя личная позиция: я буду считать это достаточным компромиссом. И еще (временно укладывая в ящик письменного стола свое журналистское удостоверение): ступайте к черту, Давид, с вашими крымскими геополитическими прорывами. Лучше купите себе еще одни крутые кроссовки", – написал журналист Евгений Кузьменко.

"Очень много знакомых вчера мне отписались, что, мол, позиция Давида Арахамии – это его личная позиция. Начну с того, что у главы президентской фракции не может быть своей личной позиции по таким вопросам. Это вам скажет каждый адекватный коммуникатор. Во-вторых, лично мне кажется, что Давид в последнее время работает неким спойлером. Вчера – вода в Крым, две недели назад – отказ от евроинтеграции, были и другие заявления. Совпадение? Не думаю. Давид или озвучивает какие-то обрывки разговоров, которые слышал на Банковой, или еще где-то, или это взвешенная стратегия – тестировать непопулярные идеи среди населения. Большое ли сопротивление они вызовут в медиа, соцсетях, среди населения?" – поделилась мнением главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

"Если господин Арахамия хочет обеспечивать водой аннексированный Крым, может лично и вместе со всей большой фракцией носить воду туда в бидонах! Готовность пойти на такие договоренности – это не компромисс, а прогиб перед РФ, не государственная позиция, а обычная неприкрытая капитуляция и едва ли не официальная отдача Крыма РФ. Это все равно, что позволить соседям, которые заняли твою спальню и оккупировали часть коридора, жить в этой спальне и даже провести туда свет – в обмен на освобождение коридора", – отметила общественная активистка, волонтер Соломия Бобровская.



"Еще раз. Для всех. Вода в Крым будет равна крови тех, кто попробует это сделать. Вместе ляжем на дно канала – и запускайте", – заявил журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Если Украина сама начинает подавать ресурсы для промышленности Крыма, то почему страны ЕС, США должны держать режим санкций? Нелогично. Подача воды как ресурса (т.е. платно) является нарушением украинского законодательства, поскольку предполагает заключение контракта между компанией – оператором канала и российской компанией, которая незаконным образом завладела активами. И, наконец, есть статья 55 конвенции ООН 1949 года, в которой в обязанности страны-оккупанта входит обеспечение мирного населения необходимым минимумом продовольствия, медикаментов и других материалов. Более того, если таковых на оккупированной территории мало, оккупант обязан организовать завоз таких товаров. То есть построили мост – стройте и акведук. Кто лошадь украл, тот ее и кормит", – считает политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Дать воду в Крым" в обмен на законный контроль Украины над своей границей?" Дорогие "слуги народа", вы серьезно? То есть вы готовы признать право России на Крым ради зараженного импланта, который Россия великодушно готова внедрить в тело Украины? Лучшего благодатного сценария для России нечего и представить! Напомню. Первые санкции по России были введены именно за так называемую аннексию (а на самом деле оккупацию) Крыма. Затем Россия готова была "забыть" о Донбассе, если Украина и мир "забудут" о Крыме. Со всеми последствиями. И отмена санкций тоже. Поэтому когда кто-то спрашивает, какую политику проповедует нынешняя властная верхушка – от Арахамий до Ермаков – Зеленских, то трудно не угадать", – высказался украинский политолог Виктор Шлинчак.

"Посмотрел на скандал вокруг темы подачи воды в Крым и вспомнил историю с "сухопутным коридором" на Крым, которым пугали наше общество несколько лет. Такое впечатление, что у нас люди не могут жить без страшилок, как будто от переживания угрозы возрастает их жизненный тонус. Наверное, не осталось ни одного политкомментатора в свое время, который не обсудил бы, как же Путину надо (или не надо) пробивать "коридор" через южные области Украины, иначе типа Крым будет невозможно содержать в оккупации. В итоге Путин достроил свой мост через Керченский пролив и никому из пугавших "коридором" даже не стыдно за те бредни. Теперь вот вода… А была еще такая же история с электричеством для Крыма, подачу которого типа могли вернуть. Вообще базовая идея у Путина для Крыма в том, что типа Украина и Крым – это два разных, никак не связанных мира. Допустим, что Кремль открыто признает, что без украинской воды в Крыму беда. Такое признание было бы даже выгодным с точки зрения противодействия оккупации. Что оно означало бы? Что в Кремле признают фактически, что связь Крыма с остальной Украиной логична, экономически и социально обоснованна, а с Россией – как раз нет. Больше верится в то, что Путин потратит баснословные деньги на еще какой-нибудь инфраструктурный проект – вот как мост, – чтобы только доказать свою же базовую пропагандистскую установку, что типа "сами управимся", – написал журналист Дмитрий Литвин.

"Устоявшееся мнение: Путин пошел войной на Донбасс, чтобы мир "простил" ему Крым. Логично, что одним из успешных эпизодов тактики будет "обменять" Донбасс на воду для Крыма. Потому что об освобождении Крыма здесь уже вообще нет речи. У предшественников нынешней власти было три серьезных рычага, которые могли сдерживать агрессию России в начале оккупации Крыма. Это поставки на полуостров электроэнергии, воды и продовольствия, зависимость от которых была очень существенной. Если бы Киев после захвата ВР и правительства Крыма ввел хотя бы чрезвычайное положение на полуострове и отрезал электроэнергию – никакого "референдума" не было бы, а дальнейшее развитие событий было бы не по стремительному сценарию Кремля. Зато [пятый президент Украины Петр] Порошенко с [экс-членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Владимиром] Демчишиным решили продавать электроэнергию "Крымскому федеральному округу", а бизнес с оккупантами узаконили созданием фейковых СЭЗ Крым. Караваны фур с продовольствием и другими товарами (включая горючее и стройматериалы) и подачу электроэнергии остановила только гражданская блокада, инициированная Меджлисом осенью 2015 года и поддержанная добробратовцами. Но власть Украины подарила Путину более полутора лет, чтобы он успел "обустроить" Крым для мощной военно-морской базы. Итак, у нас осталась только вода. И получить ее в достаточном количестве можно только по Северо-Крымскому каналу. И те подлецы, которые хотя бы допускают мысль о продаже днепровской воды Путину, должны знать, что на их пути встанут тысячи людей. Буквально. Очень злых на власть людей. И на прошлую, и нынешнюю – на любую, которая торгует Украиной", – заявила главный редактор украинского Центра журналистских расследований Валентина Самар.

"Общество испытывают, как непонятную зверушку, в которую тычут палочкой и смотрят, покажет ли клыки. Сегодня все крымское сообщество кипит из–за слов председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможном запуске воды в Крым. Такие заявления – уже не редкость в последнее время, и это вызывает тревогу", – отметил программный директор "Крымского дома" и сооснователь организации "КрымSOS" Алим Алиев.

Украинский писатель Андрей Курков поделился шуткой:

"– Алло? Мы у вас пять лет назад машину украли. Помните? Дайте денег на бензин!

– С какой стати?

– Ну юридически это же ваша машина!"

"Предлагаю наладить радиотрансляцию со звуком журчащей воды для Крыма", – юморит блогер Антон Комаров.