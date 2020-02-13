Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Кто лошадь украл, тот ее и кормит". Соцсети обсуждают заявление Арахамии о подаче воды в Крым

11 февраля председатель фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что допускает ситуацию, при которой возможна подача воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса. Сегодня он извинился за это высказывание. Предположение Арахамии спровоцировало активное обсуждение в соцсетях.

Арахамия извинился за слова о поставках воды в оккупированный Крым
Арахамия извинился за слова о поставках воды в оккупированный Крым
Фото: Слуга Народу / Facebook

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 11 февраля в эфире телеканала "Прямий" заявил, что допускает ситуацию, при которой будет возобновлена подача воды в оккупированный Россией Крым в обмен на деоккупацию Донбасса. Комментируя слова Арахамии, новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предположил, что это было его личное мнение. 12 февраля Арахамия извинился в Facebook перед украинцами за свои слова о поставках воды в оккупированный Крым.

Это заявление Арахамии спровоцировало активное обсуждение в соцсетях. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Давид, задай самому себе вопрос. Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым? Украина поставляет воду в 83-й регион РФ, Республику Крым? Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам, за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант", – отметил нардеп от "Голоса", зампредседателя украинской делегации в ПАСЕ Рустем Умеров.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3238637363047781&id=100007046477228

"Маленький каминг-аут: Давид Арахамия, если отрубить голову вашей собаке, но иметь преференции в выращивании герани на моем балконе, моя личная позиция: я буду считать это достаточным компромиссом. И еще (временно укладывая в ящик письменного стола свое журналистское удостоверение): ступайте к черту, Давид, с вашими крымскими геополитическими прорывами. Лучше купите себе еще одни крутые кроссовки", – написал журналист Евгений Кузьменко.

https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/2653203894733280

"Очень много знакомых вчера мне отписались, что, мол, позиция Давида Арахамии – это его личная позиция. Начну с того, что у главы президентской фракции не может быть своей личной позиции по таким вопросам. Это вам скажет каждый адекватный коммуникатор. Во-вторых, лично мне кажется, что Давид в последнее время работает неким спойлером. Вчера – вода в Крым, две недели назад – отказ от евроинтеграции, были и другие заявления. Совпадение? Не думаю. Давид или озвучивает какие-то обрывки разговоров, которые слышал на Банковой, или еще где-то, или это взвешенная стратегия – тестировать непопулярные идеи среди населения. Большое ли сопротивление они вызовут в медиа, соцсетях, среди населения?" – поделилась мнением главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10219340146550940

"Если господин Арахамия хочет обеспечивать водой аннексированный Крым, может лично и вместе со всей большой фракцией носить воду туда в бидонахГотовность пойти на такие договоренности – это не компромисс, а прогиб перед РФ, не государственная позиция, а обычная неприкрытая капитуляция и едва ли не официальная отдача Крыма РФ. Это все равно, что позволить соседям, которые заняли твою спальню и оккупировали часть коридора, жить в этой спальне и даже провести туда свет в обмен на освобождение коридора", – отметила общественная активистка, волонтер Соломия Бобровская.

https://www.facebook.com/solomiia.bobrovska/posts/2559474027498831

"Еще раз. Для всех. Вода в Крым будет равна крови тех, кто попробует это сделать. Вместе ляжем на дно канала – и запускайте", – заявил журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/3033209420046246

"Если Украина сама начинает подавать ресурсы для промышленности Крыма, то почему страны ЕС, США должны держать режим санкций? Нелогично. Подача воды как ресурса (т.е. платно) является нарушением украинского законодательства, поскольку предполагает заключение контракта между компанией – оператором канала и российской компанией, которая незаконным образом завладела активами. И, наконец, есть статья 55 конвенции ООН 1949 года, в которой в обязанности страны-оккупанта входит обеспечение мирного населения необходимым минимумом продовольствия, медикаментов и других материалов. Более того, если таковых на оккупированной территории мало, оккупант обязан организовать завоз таких товаров. То есть построили мост – стройте и акведук. Кто лошадь украл, тот ее и кормит", – считает политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

https://www.facebook.com/Ihar.Tyshkevich/posts/2812945602146340

"Дать воду в Крым" в обмен на законный контроль Украины над своей границей?" Дорогие "слуги народа", вы серьезно? То есть вы готовы признать право России на Крым ради зараженного импланта, который Россия великодушно готова внедрить в тело Украины? Лучшего благодатного сценария для России нечего и представить! Напомню. Первые санкции по России были введены именно за так называемую аннексию (а на самом деле оккупацию) Крыма. Затем Россия готова была "забыть" о Донбассе, если Украина и мир "забудут" о Крыме. Со всеми последствиями. И отмена санкций тоже. Поэтому когда кто-то спрашивает, какую политику проповедует нынешняя властная верхушка – от Арахамий до Ермаков – Зеленских, то трудно не угадать", – высказался украинский политолог Виктор Шлинчак.

https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/3958081704217321

"Посмотрел на скандал вокруг темы подачи воды в Крым и вспомнил историю с "сухопутным коридором" на Крым, которым пугали наше общество несколько лет. Такое впечатление, что у нас люди не могут жить без страшилок, как будто от переживания угрозы возрастает их жизненный тонус. Наверное, не осталось ни одного политкомментатора в свое время, который не обсудил бы, как же Путину надо (или не надо) пробивать "коридор" через южные области Украины, иначе типа Крым будет невозможно содержать в оккупации. В итоге Путин достроил свой мост через Керченский пролив и никому из пугавших "коридором" даже не стыдно за те бредни. Теперь вот вода… А была еще такая же история с электричеством для Крыма, подачу которого типа могли вернуть. Вообще базовая идея у Путина для Крыма в том, что типа Украина и Крым – это два разных, никак не связанных мира. Допустим, что Кремль открыто признает, что без украинской воды в Крыму беда. Такое признание было бы даже выгодным с точки зрения противодействия оккупации. Что оно означало бы? Что в Кремле признают фактически, что связь Крыма с остальной Украиной логична, экономически и социально обоснованна, а с Россией – как раз нет. Больше верится в то, что Путин потратит баснословные деньги на еще какой-нибудь инфраструктурный проект – вот как мост, – чтобы только доказать свою же базовую пропагандистскую установку, что типа "сами управимся", – написал журналист Дмитрий Литвин.

https://www.facebook.com/dmltvn/posts/2919210928145034

"Устоявшееся мнение: Путин пошел войной на Донбасс, чтобы мир "простил" ему Крым. Логично, что одним из успешных эпизодов тактики будет "обменять" Донбасс на воду для Крыма. Потому что об освобождении Крыма здесь уже вообще нет речи. У предшественников нынешней власти было три серьезных рычага, которые могли сдерживать агрессию России в начале оккупации Крыма. Это поставки на полуостров электроэнергии, воды и продовольствия, зависимость от которых была очень существенной. Если бы Киев после захвата ВР и правительства Крыма ввел хотя бы чрезвычайное положение на полуострове и отрезал электроэнергию – никакого "референдума" не было бы, а дальнейшее развитие событий было бы не по стремительному сценарию Кремля. Зато [пятый президент Украины Петр] Порошенко с [экс-членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" ВладимиромДемчишиным решили продавать электроэнергию "Крымскому федеральному округу", а бизнес с оккупантами узаконили созданием фейковых СЭЗ Крым. Караваны фур с продовольствием и другими товарами (включая горючее и стройматериалы) и подачу электроэнергии остановила только гражданская блокада, инициированная Меджлисом осенью 2015 года и поддержанная добробратовцами. Но власть Украины подарила Путину более полутора лет, чтобы он успел "обустроить" Крым для мощной военно-морской базы. Итак, у нас осталась только вода. И получить ее в достаточном количестве можно только по Северо-Крымскому каналу. И те подлецы, которые хотя бы допускают мысль о продаже днепровской воды Путину, должны знать, что на их пути встанут тысячи людей. Буквально. Очень злых на власть людей. И на прошлую, и нынешнюю – на любую, которая торгует Украиной", – заявила главный редактор украинского Центра журналистских расследований Валентина Самар.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2336109479960981&id=100006858551097

"Общество испытывают, как непонятную зверушку, в которую тычут палочкой и смотрят, покажет ли клыкиСегодня все крымское сообщество кипит из–за слов председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможном запуске воды в Крым. Такие заявления – уже не редкость в последнее время, и это вызывает тревогу", – отметил программный директор "Крымского дома" и сооснователь организации "КрымSOS" Алим Алиев.

https://www.facebook.com/alim.aliev/posts/10222357699316097

Украинский писатель Андрей Курков поделился шуткой:

"– Алло? Мы у вас пять лет назад машину украли. Помните? Дайте денег на бензин!
– С какой стати?
– Ну юридически это же ваша машина!"

https://www.facebook.com/andrei.kurkov/posts/10206949346569110

"Предлагаю наладить радиотрансляцию со звуком журчащей воды для Крыма", – юморит блогер Антон Комаров.

https://www.facebook.com/akomarofff/posts/3712980232075740

Теги: Крым, Андрей Курков, водоснабжение, Айдер Муждабаев, Евгений Кузьменко, Севгиль Мусаева, соцсети, Виктор Шлинчак, Игорь Тышкевич, Александр Ермак, Валентина Самар, Дмитрий Литвин, Алим Алиев, Соломия Бобровская, Давид Арахамия, Рустем Умеров, Антон Комаров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Арахамия: Вопрос компромиссов на самом деле очень сложный для нашего общества
"Вырваны из контекста". Арахамия извинился за слова о поставках воды в оккупированный Крым
Вчера 20.51
"Кто лошадь украл, тот ее и кормит". Соцсети обсуждают заявление Арахамии о подаче воды в Крым / ГОРДОН
Айдер Муждабаев, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Муждабаев: Приглашаю всех чиновников, которые продвигают идею подачи воды в Крым, вместе со мной лечь на дно Северо-Крымского канала перед ее пуском G
Вчера 17.44
В 2019 году через админграницу с Крымом не пропустили 1300 граждан
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
Каждого пятого в Крым не пускают из-за кредитных долгов – Министерство по оккупированным территориям
Вчера 17.16
Песков: Предложения по дополнительному водоснабжению могут быть рассмотрены
МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
Крым не может быть объектом разменов – Песков о поставках воды на полуостров после деоккупации Донбасса
Вчера 15.00
Кравчук: Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Кравчук об идее продавать воду в Крым: Мы все покупаем в России и часто переплачиваем. Время доброй воли прошло
Вчера 14.13
"Кто лошадь украл, тот ее и кормит". Соцсети обсуждают заявление Арахамии о подаче воды в Крым / ГОРДОН
Осман Пашаев, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Пашаев: Если не дать воду в Крым, никаких гуманитарных катастроф не будет. Вода нужна оккупантам – без нее им придется уйти с полуострова
Вчера 12.40
Ермак сказал, что спросит Арахамию о мнении по воде в Крым
"Это личное мнение Арахамии". Ермак прокомментировал слова лидера фракции "Слуга народа" о поставках воды в Крым
Вчера 11.06
Умеров: Не компромиссы надо искать, а поддержку в мире в виде усиления санкций
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
Умеров – Арахамии: Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым? Украина поставляет воду в 83-й регион РФ?
Вчера 10.37
Чубаров: Сейчас идет создание психологического фона
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
"Хотел бы предупредить всех арахамий". Чубаров отреагировал на мнение нардепа о подаче воды в Крым
Вчера 00.40
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Образ огурца? Отличная идея!". Жан-Поль Готье прокомментировал стиль экоактивистки Греты Тунберг
"Образ огурца? Отличная идея!". Жан-Поль Готье прокомментировал стиль экоактивистки Греты Тунберг
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS