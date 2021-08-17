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Офис президента обжаловал решение Верховного Суда, который признал незаконным указ об увольнении Тупицкого

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля
Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Офис президента обжаловал решение Верховного Суда, который признал незаконным указ главы государства Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Рассматривать апелляцию будет Большая палата Верховного Суда.

"Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ", – говорится в материале.

Контекст:

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

Дело Тупицкого сейчас рассматривает Подольский райсуд Киева. Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого.

16 июля Офис генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов и несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы.

19 июля стало известно, что Государственное бюро расследований проверит обстоятельства принятия решения судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которые признали незаконным увольнение Тупицкого.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Конституционный Суд, Верховный Суд, КСУ, апелляция, Офис президента Украины, Александр Тупицкий, Михаил Подоляк
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