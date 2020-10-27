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Окружной админсуд Киева открыл производство об увольнении главы НКРЭКУ по иску нардепа Волынца

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Волынец обратился в Окружной административный суд Киева с иском об увольнении с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка. Суд открыл производство.

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Иск Волынца суд зарегистрировал 12 октября
Иск Волынца суд зарегистрировал 12 октября
Фото: Михайло Волинець / Facebook

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата от фракции "Батьківщина" Михаила Волынца об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка. Об этом Волынец написал на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить общественности, что ОАСК по моему обращению открыл обращение относительно незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", – отметил Волынец.

Иск нардепа был зарегистрирован 12 октября.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/719370848672161

14 сентября Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения Тарасюком антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Также нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, сообщало издание.

Другой нардеп от "Батьківщини" Валентин Наливайченко со ссылкой на данные временной следственной комиссии сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице в Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.

7 октября Волынец сообщил в Facebook, что НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка по обращению временной следственной комиссии из-за обнаруженных комиссией бизнес-интересов его брата в энергетике.

Теги: Михаил Волынец, НКРЭКУ, увольнение, Окружной админсуд Киева, иск, суд, Валерий Тарасюк
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