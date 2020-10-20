Омельченко предложил Кличко и другим кандидатам в мэры Киева пройти медосмотр

Омельченко: Раньше был молодой и красивый, а теперь только красивый Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Депутат Киевсовета, бывший мэр Киева Александр Омельченко, который вновь баллотируется на эту должность, во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону предложил всем кандидатам в мэры столицы пройти медицинский осмотр.

"Я обращаюсь к [мэру Киева] Виталию Владимировичу Кличко, чтобы он поддержал меня, и все кандидаты в меры Киева, кроме, конечно, [кандидата от "Слуги народа"] Ирины [Верещук] – Иришка пусть отдельно – прошли медицинский осмотр. Мы все в один день (еще есть время – вторник, среда) [должны пройти] медицинский осмотр и [сдать] анализ крови... И посмотрим, [кто] готов к труду и обороне", – сказал Омельченко.

Политик пошутил, что по результатам медосмотра будет признан пригоден для службы во всех видах войск, кроме десанта, а Кличко – во всех видах войск.

"Пусть Виталий меня поддержит, и медицина положит характеристики – температура, давление, был с вирусом или не был, група крови, сахар, гемоглобин, белок", – перечислил Омельченко.

Он отметил, что в 82 года чувствует себя отлично.

Гордон уточнил у собеседника, на сколько лет он себя ощущает.

"Ну моложе я [по ощущениям]. Кто же себя не любит? Смотрю утром в зеркало, когда бреюсь, и вспоминаю народную пословицу: раньше был молодой и красивый, а теперь только красивый. Но чувствую я себя намного лучше, об этом знает моя семья, мое окружение, мои друзья. Мышление меня не покинуло, память не покинула", – сказал Омельченко.

Интервью с Омельченко выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Трансляция начнется в 12.00.

Омельченко в течение 10 лет, с 1996-го по 2006-й, руководил Киевской городской государственной администрацией, в 1999–2006 годах он был мэром Киева.

На выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, Омельченко вновь баллотируется на должность столичного градоначальника. Всего в выборах примет участие 20 кандидатов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили 4–9 сентября, самый высокий рейтинг в Киеве у Кличко – его готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. На втором месте – телеведущий, выдвиженец партии "Голос" Сергей Притула (9,8%). Омельченко с 4,2% занимает седьмое место.