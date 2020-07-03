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Опимах назначил руководителями КП "Кировгеология" людей из окружения Злочевского – журналист

"Кировгеология" – это стратегическое государственное предприятие, которое владеет всей секретной геологической информацией по залежам особо редких и ценных полезных ископаемых, таких как уран, янтарь, золото, драгоценные цветные металлы, и руководить этой компанией председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах поручил людям, связанным с бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем Злочевским, которому объявили о подозрении в коррупции, заявил редактор газеты "Правдошукач" Юрий Шеляженко.

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Шеляженко: Единственным государственным органом центральной власти, в котором новый премьер-министр не сменил руководителя, является именно Госгеонедра
Шеляженко: Единственным государственным органом центральной власти, в котором новый премьер-министр не сменил руководителя, является именно Госгеонедра
Фото: Юрій Шеляженко / Facebook

Председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах отдал контроль над казенным предприятием "Кировгеология" людям бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, заявил в блоге на "Цензор.НЕТ" редактор газеты "Правдошукач" Юрий Шеляженко.

"Для тех, кто не знает. КП "Кировгеология" – это стратегическое государственное предприятие, которое владеет всей секретной (!!!) геологической информацией по залежам особо редких и ценных полезных ископаемых, таких как уран, янтарь, золото, драгоценные цветные металлы. И если в случае с НАК "Недра Украины" главой правления компании в интересах окружения бывшего экс-президента Опимах назначил Тараса Кузьмича, то контроль над стратегическим предприятием в сфере разработки урановых руд Опимах отдал людям из орбиты олигарха Злочевского – того самого, которому НАБУ и САП объявили подозрение. Так, руководителями КП "Кировгеология" назначены Сергей Гурский, отец которого был заместителем Злочевского в его в бытность министром, и Дмитрий Брагин, до недавнего времени сотрудник офиса "Бурисмы". Таким образом, Злочевский получил доступ к одному из самых ценных активов государства – информации. А, как известно, кто владеет информацией – тот владеет миром", – подчеркнул Шеляженко.

Он добавил, что под руководством Опимаха Госгеонедра стали приносить государству в 20 раз меньше доходов, но премьер-министр закрыл глаза на это и не стал увольнять главу ведомства.

"А теперь возникает вопрос. Кто же такой Роман Опимах, который может позволить себе открыто, не боясь быть уволенным, лишать государство недр, а государственные предприятия – активов? – написал журналист. – Какие аргументы смог найти Роман Опимах и его бизнес-покровители для нового премьер-министра, неизвестно. Но факт остается фактом. Единственным государственным органом центральной власти, в котором новый премьер-министр не сменил руководителя, является именно Госгеонедра. Общественные организации и специализированные ассоциации в сфере недропользования уже неоднократно требовали отставки Опимаха и расследования его махинаций".

Теги: Николай Злочевский, Госгеонедр, Роман Опимах
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