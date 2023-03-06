ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Памятник Зеленскому, отравление Абрамовича в Киеве, деоккупация Крыма. Интервью Гордона с Чичваркиным. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гордон записал интервью с Чичваркиным, прогуливаясь по Киеву
Гордон записал интервью с Чичваркиным, прогуливаясь по Киеву
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Чичваркиным, прогуливаюсь по Киеву.

В интервью Гордону Чичваркин говорил о:

  • том, прогнозировал ли он полномасштабное вторжение российских войск в Украину и почему президент России Владимир Путин решил начать войну;
  • поставках Украине оружия Западом и том, как Запад пытается торговать с Путиным;
  • отношении россиян к войне;
  • российском миллиардере Романе Абрамовиче, который участвует в переговорах между Россией и Украиной, и его отравлении в Киеве в 2022 году
  • здоровье Путина и том, есть ли в его окружении люди, которые могут его остановить;
  • том, понесет ли российский народ коллективную ответственность за агрессию в отношении Украины; 
  • президенте Украины Владимире Зеленском;
  • том, когда и чем закончится война.

"Дальнобойная артиллерия – единственный язык, который понимает Путин. Никакого другого, кроме с размаху по сопатке, он не понимает", – сказал Чичваркин. 

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть", а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ он допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, оружие, военная помощь, Евгений Чичваркин, Владимир Зеленский, война России против Украины, Роман Абрамович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Галина ГРИШИНА
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
Галина ГРИШИНА
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Галина ГРИШИНА
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
Галина ГРИШИНА
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
Галина ГРИШИНА
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть G
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (76175)
2
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (50450)
3
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (26850)
4
"Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей (9061)
5
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео (9053)
6
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (9010)
7
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео (8751)
8
"Любимая". Галкин показал новые фото Пугачевой (8585)
 
 
 
 