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"Переговорщик" Фирташа, которого объявляли в розыск, посещал Офис Зеленского – "Схемы"

 
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Журналисты выяснили, что Торнер посещал Офис президента в феврале этого года
Журналисты выяснили, что Торнер посещал Офис президента в феврале этого года
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Соратник украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и России Дмитрий Торнер посещал Офис президента Украины. Незадолго до этого визита он был снят с международного розыска, сообщили 28 октября журналисты "Схем" (проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший").

В распоряжении журналистов оказалось фото посещения Торнером Офиса президента 3 февраля этого года. "Схемы" верифицировали его, сопоставив с событиями того времени.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Торнера называли вероятным переговорщиком Фирташа – якобы в вопросах помощи со стороны бизнесмена в поиске компромата на нынешнего президента США Джо Байдена.

Торнер пытался баллотироваться в Верховную Раду в 2019 году. Тогда Министерство внутренних дел вместе со Службой безопасности Украины заявили, что этот кандидат под номером 44 в списке от "Оппозиционной платформы – За жизнь" – на самом деле гражданин Молдовы по имени Дмитрий Некрасов и якобы "скрывается от международного правосудия". Правоохранители открыли уголовное производство и попросили ЦИК снять его с выборов.

По данным украинского следствия, он скрылся из мест лишения свободы в Молдове, приехал в Украину и сделал себе несколько украинских паспортов на разные фамилии: пять внутренних и четыре зарубежных – якобы на основании поддельных документов. Используя эти паспорта, по данным силовиков, он незаконно пересекал украинскую границу. Проверка Государственной миграционной службы обнаружила, что документы недействительны.

Как выяснили журналисты, в 2003–2004 годах в Молдове Торнера, тогда еще Некрасова, осудили по ряду статей: хищение имущества в особо крупных размерах, мошенничество, деятельность, связанная с наркотиками, а также похищение или повреждение документов. Торнер почти сразу скрылся с места ограничения свободы и был объявлен Молдовой в розыск.

В Украине по Торнеру в 2019-м году были открыты производства по двум статьям – относительно вероятного использования поддельных документов и незаконного пересечения границы. Позже добавилась еще одна статья – о возможном мошенничестве. Он получил подозрение по двум из этих эпизодов и был объявлен в розыск.

Однако в августе 2020 года Генпрокуратура закрыла производство в отношении соратника Фирташа. По запросу "Схем" в Офисе генпрокурора лишь отметили, что решение о закрытии "законное и обоснованное", и сослались на судебное постановление, которым это было признано.

Журналистам удалось ознакомиться с фрагментом копии постановления о закрытии дела и выяснить, что следствие не доказало мошенничества и не увидело состава преступления в действиях Торнера по статье по использованию поддельных паспортов. Причина, в частности, в том, что следствию не удалось установить личность получателя паспортов на другие фамилии, которые также, вероятно, имел Торнер.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: Украина, Дмитрий Фирташ, Схемы, Офис президента Украины, Дмитрий Торнер
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