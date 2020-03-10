Переговоры Ермака с Россией зашли в тупик, МВФ готов дать кредит Украине в обмен на рынок земли. Главное из Telegram-каналов

Переговоры Ермака (на фото) с россиянами зашли в "ситуативный тупик", утверждает анонимный Telegram-канал Фото: EPA

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Ермак и Козак в тупике

Telegram-канал "Легитимный" утверждает, что переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком "зашли в ситуативный тупик".

"Нормандской встречи в апреле не будет. Даже май под большим вопросом. Вину за срыв нормандской встречи возложат на коронавирус", – пишет анонимный паблик.

Стране нужен Яценюк

"Резидент", ссылаясь на источник в Офисе президента, сообщает, что бизнесмен Ринат Ахметов лоббирует экс-премьера, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка на должность в Национальном банке Украины или правительстве "как необходимого коммуникатора с Западом".

"Ахметов утверждает, что Яценюк сможет получить новую кредитную линию МВФ", – заявил источник Telegram-канала.

О том, что Яценюка могут назначить главой НБУ вместо действующего председателя Якова Смолия, сообщалось 6 марта.

США – за Сытника

"Резидент" также пишет, что западные партнеры оказывают давление на президента Владимира Зеленского, требуя отказаться от отставки директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

"Главными лоббистами директора НАБУ выступили американцы, посольство США запросило встречу с главой Офиса президента", – утверждает паблик.

О намерении изменить закон "О НАБУ", чтобы отправить Сытника в отставку, на прошлой неделе вскоре после выражения недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке заявлял нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Кредит в обмен на рынок земли

Украина сможет получить первый транш Международного валютного фонда по новой программе сразу после голосования за рынок земли, пишет "Резидент" со ссылкой на источник в ОП.

О новой программе на $5,5 млрд Украина и МВФ договорились еще 7 декабря 2019 года. Однако Киев до сих пор не получил первый транш. Принятие закона о рынке земли называлось одним из главных условий для предоставления кредита.