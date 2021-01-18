Полиция заявляет о задержании в Николаевской области 11 человек на "уголовной сходке"

Правоохранители изъяли у задержанных в Первомайске четыре пистолета, ножи, ружье 16 калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Фото: mk.npu.gov.ua

В городе Первомайске Николаевской области 17 января полицейские задержали 11 человек, которые собрались, как заявляют в региональном отделении полиции, с целью "распределения сфер влияния в криминальной среде".

Сообщается, что две группы вооруженных мужчин на автомобилях BMW и Mercedes-Benz Vito прибыли в местное кафе "на так называемую сходку". Жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21 до 57 лет собирались "решать вопрос распределения сфер влияния в криминальной среде", говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска и патрульной полиции доставили 11 участников собрания в отделение полиции для проверки на возможную причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Во время осмотра автомобилей правоохранители изъяли четыре пистолета, ножи, ружье 16 калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра.

На владельца кафе, который в период локдауна позволил указанным лицам собираться в его заведении, сотрудники полиции составили административный протокол.

Также следователи начали уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.