Политолог Юнус: США и Израиль не позволят Ирану иметь ядерное оружие

Речь об этом зашла после вопроса Гордона, "увидим ли мы взрывы в ближайшее время на иранских военных объектах" с учетом информации о высоком уровне обогащения урана в этой стране.
"Соединенные Штаты, Израиль (в первую очередь, подчеркиваю, эти страны) не позволят Ирану иметь ядерное оружие. [...] Этот процесс контролируется жестко сейчас. И если на самом деле они будут приближаться к этой тематике, вы эти бомбежки увидите", – сказал Юнус.
Он отметил, что ранее в Иране были взрывы на объектах, связанных с производством военных дронов, а не с атомной технологией.
Юнус подчеркнул, что вокруг Ирана есть ряд стран (плюс США), от которых Тегеран не сможет защитить в том числе и Китай, который, как считает политолог, "40 лет" помогал Ирану обходить международные санкции.
Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе.
Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. США в свою очередь сняли часть санкций с Тегерана.
Однако 8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение исследований в области ядерного оружия.
Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.
В ноябре 2022 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.
В феврале 2023 года агентство Bloomberg написало, что наблюдатели МАГАТЭ обнаружили, что Иран обогатил уран немного ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, – до 84%.
2 марта Bloomberg озвучил информацию, что Израиль изучает возможность нанести удары по объектам иранской ядерной программы.