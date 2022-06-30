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ПОЛИТИКА

Половина американцев считает, что Трампа нужно привлечь к ответственности за роль в штурме Капитолия

48% взрослого населения США считают, что Трамп должен понести ответственность за события 6 января 2021 года
48% взрослого населения США считают, что Трамп должен понести ответственность за события 6 января 2021 года
Фото: EPA

Почти половина населения США считает, что экс-президент США Дональд Трамп должен понести ответственность за роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 июня результаты соцопроса, проведенного агентством Associated Press и Национальным центром исследований общественного мнения при Чикагском университете.

Так, 48% респондентов заявили, что Трамп должен быть привлечен к ответственности за свою роль в беспорядках. 31% опрошенных придерживается противоположной точки зрения, а 20% затруднились ответить.

Мнения о том, несет ли бывший президент нести уголовную ответственность, разделились в зависимости от политической позиции опрашиваемых. Так, 86% демократов считают, что должен, а среди республиканцев такой точки зрения придерживаются только 10%.

Исследование было проведено после пяти слушаний в комитете Палаты представителей, посвященных штурму Капитолия, но до выступления бывшей помощницы Дональда Трампа Кессиди Хатчинсон, уточняет Associated Press. Она, в частности, заявила, что экс-президент требовал отвезти его к зданию Капитолия 6 января, однако, сотрудник Секретной службы отказался выполнить это распоряжение.

Общенациональный опрос проводился с 23 по 27 июня 2022 года путем интервью по телефону и онлайн были опрошены 1053 человека. Погрешность выборки не превышает 4%.



Контекст:

6 января 2021 года на митинге перед Белым Домом Дональд Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить о победе его соперника Джо Байдена на выборах президента США. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции,

Эти события стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

6 января 2022 года, выступая в годовщину штурма Капитолия, 46-й президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в попытке саботировать результаты выборов и подрыве принципа верховенства законов.

Теги: США, Джо Байден, соцопрос, Вашингтон, исследование, Дональд Трамп
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