Польская писательница Курчаб-Редлих: Когда Путина привезли в Ленинград, он даже русский язык не освоил

"Его мать не могла выдержать издевательств мужа над своим ребенком. Он его сильно очень избивал. Мальчик голодал. Мальчик был оборван. Она повезла обратно в Терехино к своим родителям. Но это уже был четвертый класс, ему было почти 10 лет. Тогда дедушка с бабушкой решили, что хватит такой страшной жизни, – они решили его отдать своим родным в Ленинграде", – сказала она.

По словам писательницы, родные Путиных в Ленинграде также были Путины, потому что в их селе многие носили такую фамилию.

"Они тоже были от этих Путиных. У них два мальчика умерли. Один – до войны, а второй – во время ленинградской блокады. И они очень хотели ребенка. Они отдали Вовку им. И вот он приезжает туда, это 1960 год. И оказывается, что все, чему он научился в Грузии, не считается, потому что он не знает русского языка", – отметила Курчаб-Редлих.

Она подчеркнула, что Вова Путин говорил по-грузински.

"Скорее, он не освоил русский так, как нужно, чтобы учиться в ленинградской школе. И ему сделали новую метрику, и в ней, чтобы у него не было такого стресса, было написано, что он уже не старше других, а не умеет говорить, как надо, и что ему нужно пойти в первый класс... И ему написали год рождения 1952-й. Новая мать Мария Ивановна Шеломова и новый отец Владимир Спиридонович. Новый отец, новая мать, новое место и дата рождения", – рассказала Курчаб-Редлих.

Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube