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"Пошли в жопу!" Грымчака отключили из прямого эфира телеканала "Наш". Видео

7 июля из прямого эфира телеканала "Наш" отключили экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, назвавшего телеведущего Макса Назарова "российским пропагандистом". Это произошло после того, как в ходе обсуждения по видеосвязи российской агрессии против Украины Назаров вспомнил о вторжении в Ирак. "Это вы там как российский пропагандист можете рассказывать российские фейки, а мне это неинтересно". Ведущий заявил, что Грымчак "неинтересен". "Пошли вон", – сказал Назаров. Грымчак также послал оппонента. Перед отключением Грымчака Назаров сказал: "Пошли в жопу!"

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Грымчаку ведущий сказал, что тот "неинтересен"
Грымчаку ведущий сказал, что тот "неинтересен"
Скриншот: НАШ / YouTube
видео

Видео: НАШ / YouTube
Теги: телевидение, Юрий Грымчак, телеканал Наш, Максим Назаров
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