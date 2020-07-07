"Пошли в жопу!" Грымчака отключили из прямого эфира телеканала "Наш". Видео
7 июля из прямого эфира телеканала "Наш" отключили экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, назвавшего телеведущего Макса Назарова "российским пропагандистом". Это произошло после того, как в ходе обсуждения по видеосвязи российской агрессии против Украины Назаров вспомнил о вторжении в Ирак. "Это вы там как российский пропагандист можете рассказывать российские фейки, а мне это неинтересно". Ведущий заявил, что Грымчак "неинтересен". "Пошли вон", – сказал Назаров. Грымчак также послал оппонента. Перед отключением Грымчака Назаров сказал: "Пошли в жопу!"
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