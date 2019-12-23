После увольнения украинцы смогут не отрабатывать две недели – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что теперь при увольнении работника по инициативе работодателя наниматель будет обязан выплатить денежную компенсацию.

После увольнения по собственному желанию украинцы смогут не отрабатывать две недели. Об этом 23 декабря сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, обязательная отработка исчезнет после реформы занятости.

Министр добавил, что при увольнении работника по инициативе работодателя наниматель будет обязан выплатить денежную компенсацию. Размер выплаты будет зависеть от срока сотрудничества.

Меры призваны защитить украинцев от незаконных увольнений.

По словам Милованова, изменения также ожидаются в графике работы. Законопроект сохраняет 40-часовую рабочую неделю, однако позволяет договориться о гибком графике. Часть дня сотрудник может работать удаленно, а часть – в офисе. Время отдыха между сменами не должно быть менее 12 часов. Министр отметил, что те, кто хочет работать менее 40 часов, могут договориться о других условиях работы и размере оплаты.

Проведение реформы сферы занятости Милованов анонсировал 4 декабря.