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После увольнения украинцы смогут не отрабатывать две недели – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что теперь при увольнении работника по инициативе работодателя наниматель будет обязан выплатить денежную компенсацию.

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Милованов анонсировал реформу занятости
Милованов анонсировал реформу занятости
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

После увольнения по собственному желанию украинцы смогут не отрабатывать две недели. Об этом 23 декабря сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, обязательная отработка исчезнет после реформы занятости.

Министр добавил, что при увольнении работника по инициативе работодателя наниматель будет обязан выплатить денежную компенсацию. Размер выплаты будет зависеть от срока сотрудничества.

Меры призваны защитить украинцев от незаконных увольнений.

По словам Милованова, изменения также ожидаются в графике работы. Законопроект сохраняет 40-часовую рабочую неделю, однако позволяет договориться о гибком графике. Часть дня сотрудник может работать удаленно, а часть – в офисе. Время отдыха между сменами не должно быть менее 12 часов. Министр отметил, что те, кто хочет работать менее 40 часов, могут договориться о других условиях работы и размере оплаты.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1557974397705070&id=100004775745586

Проведение реформы сферы занятости Милованов анонсировал 4 декабря.

Теги: Украина, реформы, законопроект, выплаты, работа, увольнение, отдых, Тимофей Милованов
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