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Правительство выделило около 700 млн грн на ликвидацию последствий стихии на западе Украины

Кабмин выделил из резервного фонда 480 млн грн для нужд Ивано-Франковской области, пострадавшей от наводнения больше всего. Черновицкая и Закарпатская области получат по 30 млн грн, Львовская – 10 млн грн.

Шмыгаль: По мере того, как будем получать новые расчеты, будем принимать дополнительные решения о выделении средств на ликвидацию последствий стихии
Шмыгаль: По мере того, как будем получать новые расчеты, будем принимать дополнительные решения о выделении средств на ликвидацию последствий стихии
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины выделил средства на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины. Соответствующий проект распоряжения был одобрен на внеочередном заседании правительства,  об этом сообщил Правительственный портал 25 июня.

Кабмин выделил средства из государственного резервного фонда на нужды областей, а также дополнительные средства агентствам, которые будут ликвидировать последствия стихии, восстанавливать дамбы, проводить укрепление берегов рек.

По информации министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, проект распоряжения об оказании помощи населению и проведения первоочередных аварийно-восстановительных мероприятий предусматривает выделение средств в сумме 672 млн грн.

"Предусматривается выделение 480 млн грн для нужд Ивано-Франковской области, пострадавшей от наводнений больше всего. Черновицкая и Закарпатская области получат по 30 млн грн, Львовская - 10 млн грн", – отметила пресс-служба правительства.

Средства на восстановительные работы получат Государственное агентство водных ресурсов Украины в сумме 92 млн грн, Государственное агентство лесных ресурсов – 30 млн грн, а также учреждения, которые проводят спасательные работы: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия Украины и Национальная полиция Украина.

"Это первое наше решение. По мере того, как будем получать новые расчеты, будем принимать дополнительные решения о выделении средств на ликвидацию последствий стихии", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено более 7 тыс. домов в 233 населенных пунктах, разрушено около 140 км автодорог и 34 моста, пронформировала 24 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести.

Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценивали в 400 млн грн.


Теги: Кабинет Министров, правительство, Львовская область, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, Закарпатская область, Денис Шмыгаль, Игорь Петрашко, наводнение в Украине 2020 года
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