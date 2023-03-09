Президент Грузии о реакции на протесты: Подавление свободы выражения мнений – очень похоже на политику России

"Нет необходимости принимать этот закон, регистрировать неправительственные организации, называть людей "иностранными агентами". Это очень похоже на российскую политику. Также похоже на политику РФ, когда они пытаются ответить на свободу выражения мнений людей подавлением протестов. Эти люди приходят к парламенту мирно, с единственной просьбой – отозвать этот законопроект", – заявила глава государства.

Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим в Грузии.

"У правительства есть последний шанс [...] показать, что оно не является пророссийской силой. Они должны воздерживаться от применения силы, это мой призыв отсюда. [...] Грузия – демократическая страна. Население имеет право говорить, что хочет в Европу", – объяснила она.

Президент Грузии напомнила, что евроинтеграция была и ее предвыборной программой, и "грузинской мечтой, и это тоже прописано в конституции Грузии".