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ПОЛИТИКА

"Президент подписал важный документ. Об этом сообщила семилетняя девочка". Херсонские журналисты устроили Зеленскому бойкот

Новости на некоторых херсонских сайтах сегодня вышли без текстов, только с заголовками. Так журналисты отреагировали на ограничение их права освещать визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

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26 июня Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область
26 июня Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область
Фото: president.gov.ua

26 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область с рабочим визитом, освещать его смогли только те СМИ, которые получили приглашение от начальницы управления информационной политики облгосадминистрации Натальи Дзюбы, об этом 25 июня сообщил местный телеканал "Перший регіональний".

По информации канала, пресс-служба обладминистрации не разместила на сайте информацию о визите президента и не открыла аккредитацию на освещение поездки главы государства.

О том, что на мероприятия с Зеленским допущены только лояльные телеканалы, 25 июня в Facebook написала журналистка сайта "Херсонщина за день" Татьяна Дергачева.

"Такая картинка завтра будет на все заявления Зеленского в Херсонской области. Почему? Власть игнорирует региональные СМИ – на визит Зеленского приглашены только лояльные телеканалы", – отметила она в своем посте.

https://www.facebook.com/t.dergachova/posts/3880211002053783

"Перший регіональний" заявил, что решение о выборочном приглашении журналистов принимало руководство областной администрации.

"Как сообщил инсайдер, это указание от губернатора Юрия Гусева – неудобных вопросов к президенту Зеленскому не должно быть", – пишет СМИ.

Дергачева 26 июня написала в Facebook, что в ОГА передумали и открыли аккредитацию, ее назначили на 11.30.

https://www.facebook.com/t.dergachova/posts/3882093711865512

Под постом херсонские журналисты писали, что не получили рассылку о визите. Часть СМИ решила проигнорировать визит Зеленского.

"Это просто уже троллинг какой-то: за два часа звать на аккредитацию. Хотя что удивительного, это же ХОГА", – написала комментарий журналистка "Херсонского вестника" Евгения Вирлич.

26 июня некоторые информационные сайты Херсона выпустили новости о визите президента только с заголовками или с текстами, в которых большое количество пробелов.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон. В аэропорту его встречали , , , . После этого он осмотрел , и поехал в Херсонский морской порт, где , - заявил глава державы.  Напоним, что губернатор Херсонщины Юрий Г. всегда глупости", – написал сайт "Мост".

Сайт ПИК потроллил чиновников, выпустив новость о том, что президент в Херсоне подписал "важный документ", о котором журналисты узнали от ребенка.

"Об этом ПИК сообщила семилетняя девочка, которую в Херсонской ОГА пригласили на встречу с президентом. Девочка поделилась с редакцией рисунком, сделала во время этой встречи", – написало СМИ.

Теги: СМИ, Херсон, Херсонская область, бойкот, Владимир Зеленский, журналисты, Юрий Гусев, визит
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