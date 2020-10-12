Президент Польши в Киеве приветствовал почетный караул лозунгом "Слава Украине!". Видео
Президент Польши Анджей Дуда, который сегодня в Мариинском дворце в Киеве встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, обратился к почетному караулу с приветствием: "Слава Украине!" Видео со встречи глав двух государств в Facebook опубликовал Офис президента Украины. Сегодня украинский и польский лидеры обсудили ряд вопросов. В частности, была затронута тема российской оккупации Крыма, эксгумации жертв конфликтов ХХ века и урегулирования проблемы школ нацменьшинств.
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