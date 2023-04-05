Проверка не нашла нарушений в действиях экс-главы СБУ Баканова в рамках расследования дела Кулинича

"В действиях экс-руководства СБУ уголовных нарушений не выявлено в контексте расследуемых событий", – сообщила она.
На вопрос о том, имел или имеет ли сейчас Баканов процессуальный статус по этому делу, Сапьян ответила отрицательно.
"Была проверена вся информация по экс-руководителю СБУ, признаков уголовного правонарушения не обнаружено, и, соответственно, статуса у него нет. Насколько мне известно, не было [статуса свидетеля]", – сказала она.
Представитель СБУ Артем Дехтяренко напомнил, что в отношении Баканова была осуществлена служебная проверка, результаты которой засекречены.
После незаконной аннексии Россией Крыма Главное управление СБУ в Крыму переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.
16 июля ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".
По информации следствия, Кулинич заранее знал, что страна-агрессор Россия планировала вторгнуться с временно оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию об этом в центральное управление СБУ.