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Проверка не нашла нарушений в действиях экс-главы СБУ Баканова в рамках расследования дела Кулинича

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Никакого процессуального статуса у Баканова по делу Кулинича нет
Никакого процессуального статуса у Баканова по делу Кулинича нет
Фото: EPA

Проведенная проверка не выявила в действиях бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова уголовных нарушений в рамках расследования дела бывшего начальника Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Об этом на брифинге 5 апреля сказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, ее цитирует "Интерфакс-Украина".

"В действиях экс-руководства СБУ уголовных нарушений не выявлено в контексте расследуемых событий", – сообщила она.

На вопрос о том, имел или имеет ли сейчас Баканов процессуальный статус по этому делу, Сапьян ответила отрицательно.

"Была проверена вся информация по экс-руководителю СБУ, признаков уголовного правонарушения не обнаружено, и, соответственно, статуса у него нет. Насколько мне известно, не было [статуса свидетеля]", – сказала она.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко напомнил, что в отношении Баканова была осуществлена служебная проверка, результаты которой засекречены.

Контекст:

После незаконной аннексии Россией Крыма Главное управление СБУ в Крыму переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.

16 июля ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".

По информации следствия, Кулинич заранее знал, что страна-агрессор Россия планировала вторгнуться с временно оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию об этом в центральное управление СБУ. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Иван Баканов, ГБР, Артем Дехтяренко, Олег Кулинич (СБУ)
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