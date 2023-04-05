Проверка не нашла нарушений в действиях экс-главы СБУ Баканова в рамках расследования дела Кулинича

Никакого процессуального статуса у Баканова по делу Кулинича нет Фото: EPA

"В действиях экс-руководства СБУ уголовных нарушений не выявлено в контексте расследуемых событий", – сообщила она.

На вопрос о том, имел или имеет ли сейчас Баканов процессуальный статус по этому делу, Сапьян ответила отрицательно.

"Была проверена вся информация по экс-руководителю СБУ, признаков уголовного правонарушения не обнаружено, и, соответственно, статуса у него нет. Насколько мне известно, не было [статуса свидетеля]", – сказала она.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко напомнил, что в отношении Баканова была осуществлена служебная проверка, результаты которой засекречены.