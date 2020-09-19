Путин дал Лукашенко два месяца, переговоры Украины с Россией зашли в тупик. Главное из Telegram-каналов

Путин и Лукашенко вернутся к обсуждению интеграции Беларуси и РФ после подавления протестов, утверждает российский Telegram-канал Фото: EPA

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Аншлюс Беларуси временно отложен?

Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" утверждает, что президент РФ Владимир Путин дал белорусскому коллеге два месяца на подавление протестов.

"В течение этого времени Лукашенко должен любыми средствами урегулировать мощнейший внутриполитический кризис в стране и подавить протестные выступления до безопасного для власти и Москвы уровня. После этого Кремль продолжит с главой Беларуси диалог о его дальнейшей судьбе и возможностях интеграции. Аншлюс братской республики временно отложен. Массовые выступления может усугубить и без того высокое недовольство режимом Путина и усилить антиэлитные настроения", – пишет паблик, не указывая источник информации.

До выборов в США прогресса в переговорах по Донбассу не ожидается

Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщил, что "переговорный процесс с Россией зашел в тупик".

"Угрозы Германии не подействовали на Кремль, [Москва] отказывается трансформировать Минские соглашения. До выборов в США не стоит ожидать никаких подвижек в переговорах, а главная задача Украины – сохранить перемирие на Донбассе, которое будут пытаться сорвать диверсанты", – утверждает паблик.

Конфликт на Донбассе будет заморожен?

"Легитимный" утверждает, что Офис президента решил заморозить конфликт на Донбассе, сосредоточившись на развитии подконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

"Конфликт на Донбассе замораживается, главное – чтобы не было войны. Сейчас переключатся на экономическое преобразование украинского Донбасса, а также его "отрезание" от [территорий, подконтрольных боевикам] "ЛДНР" (электросети, водоснабжение, газ и так далее). В ОП также обсуждается вопрос миротворцев, которых хотят впоследствии поставить между украинской армией и [боевиками] "ЛДНР", – пишет паблик.