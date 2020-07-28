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Путин пообещал рассмотреть вопрос об освобождении Сулейманова, фракция "Слуги народа" разваливается. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 27 июля.

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Путин обещал Зеленскому рассмотреть вопрос об освобождении крымскотатарского активиста Руслана Сулейманова, утверждает анонимный Telegram-канал
Путин обещал Зеленскому рассмотреть вопрос об освобождении крымскотатарского активиста Руслана Сулейманова, утверждает анонимный Telegram-канал
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Россия может освободить арестованного блогера Сулейманова

Telegram-канал "Легитимный" утверждает, что президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 июля пообещал подумать над возможностью освобождения крымскотатарского активиста, блогера Руслана Сулейманова в связи с гибелью его трехлетнего сына Мусы.

"[Путин] обещал, что рассмотрит варианты, при которых можно выпустить Сулейманова. Источник [в Офисе президента Украины] сообщает, что есть несколько вариантов: первый – что Сулейманова выпустят сразу, второй – ему [позволят] побывать на похоронах сына в сопровождении [правоохранителей], а впоследствии передадут Украине", – пишет паблик.

О том, что Зеленский поднял вопрос об освобождении Сулейманова во время разговора с Путиным, 26 июля сообщала пресс-служба главы Украинского государства. 

Оккупационные власти Крыма удерживают Руслана Сулейманова в заключении с марта 2020 года. Его обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ считают террористической.

Фракция "Слуги народа" разваливается?

Анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь" утверждает, что фракция "Слуги народа" в Верховной Раде "разделилась на три группы: схематозники, болваны и отчаявшиеся".

"Критической точкой станет середина августа: мажоритарщики ждут, что фракция их кинет (и она таки кинет) с местными выборами. После этого квоты мажоритарщиков срежут, они потеряют интерес к кампании, выборы будут гордо проиграны и морковки перед носами ослов закончатся. Больше никто не будет бояться, что его не допустят к выборам, не дадут подать людей в обл- и райсоветы, и потому ни один лоббистский бред, спускаемый сверху, проголосован не будет. Следите за нами – вы видите фракцию вот такой последние две недели", – заявил автор паблика.

"Перемирия нет"

Журналист Петр Шуклинов, автор паблика "Катимся", ссылаясь на украинских военных, которые находятся на передовой, пишет, что боевики постоянно нарушают перемирие.

"Общаюсь с бойцами. Нет перемирия. Россияне валят из всего, что есть. Включая гранатометы. Нашим отвечать запрещено", – утверждает он.

Режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявляли о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

При этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отмечал, что обстрелы со стороны боевиков "не означают нарушение перемирия". "Это означает, что есть факты нарушений, и об этом в том числе как раз и идет речь в дополнительных мерах, которые были согласованы на трехсторонней контактной группе", – сказал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донбасс, Алексей Резников, перемирие, прекращение огня, война на Донбассе, Хизб ут-Тахрир, Схемы, ЛДНР, Слуга народа, Александр Куницкий
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