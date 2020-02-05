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Путин тянет Лукашенко в Крым, Богдан нашел голоса за рынок земли. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 5 февраля.

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Встреча Лукашенко и Путина может пройти в оккупированном Крыму. Украинский анонимный Telegram-канал утверждает, что президент Беларуси пока отказывается
Встреча Лукашенко и Путина может пройти в оккупированном Крыму. Украинский анонимный Telegram-канал утверждает, что президент Беларуси пока отказывается
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Богдан нашел голоса для принятия законопроекта о рынке земли

Telegram-канал “ЗеРада” утверждает, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан “является основным гарантом результативного голосования” за законопроект об открытии рынка земли.

“[Документ] готовы поддержать депутаты Коломойского, фракция “Голос” и депутатские группы “За майбутнє” и “Доверие”, если [президент] Владимир Зеленский выполнит предварительные договоренности, достигнутые с главой ОП”, – сказано в сообщении.

Лукашенко может встретиться с Путиным в Крыму

“БелоРусский диалог” со ссылкой на источники сообщает, что встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина, запланированная на 7 февраля, может состояться в оккупированном Россией Крыму.

При этом Telegram-канал “Легитимный” утверждает, что белорусский президент “пока отворачивается как может”. “В Кремле пытаются “открыть” Крым для международных официальных делегаций, но это у них не получается, ведь даже “союзники” не особо хотят ехать в Крым, боясь навредить отношениям с Украиной”, – заявил неназванный источник паблика.

“Укрзалізниця” будет сотрудничать с Deutsche Bahn

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что “Укрзалізниця” подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn.

“Первоочередной задачей будет изучение состояния “Укрзалізниці” и создание дорожной карты изменений. Следующий шаг – с 1 января 2021 года Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении “Укрзалізницею” в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания”, – написал премьер.

Он заверил, что этот меморандум “не предполагает продажу или аренду стратегически важного государственного объекта”. “Украина оставляет за собой полный контроль над “Укрзалізницею”, – заключил Гончарук.

Силовики “копают” под председателя Харьковской ОГА

Telegram-канал “Женщина с косой” утверждает, что председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера “хотят слить до местных выборов”.

“В кулуарах ходят слухи, что под него и его окружение копают силовики (не МВД). Правительство в лице некоторых министров не особо довольно губернатором. Харьков, как и Одесса, – слишком “сладкий” регион, за который будет идти постоянная клановая борьба”, – говорится в сообщении.

Теги: Владимир Путин, Крым, Александр Лукашенко, Укрзалізниця, Игорь Коломойский, Харьковская ОГА, Владимир Зеленский, Deutsche Bahn, Алексей Кучер, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, партия Голос, Офис президента Украины
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