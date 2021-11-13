Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы обсуждать друг с другом ситуацию с мигрантами в Беларуси

Журналист спросил Путина, почему Меркель и Лукашенко "не говорят друг с другом напрямую".

"Это вопрос не ко мне, почему они не разговаривают друг с другом. Нас это не касается. Но я так понял из разговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет", – объяснил президент России.

Он считает, что в результате такого разговора "удастся наладить какой-то прямой контакт между Евросоюзом, ведущими странами Евросоюза во всяком случае, между Федеративной Республикой и Белоруссией".

"Это наиболее важно, потому что мигранты стремятся прежде всего в Германию", – подчеркнул Путин.