Рада 16 декабря соберется на внеочередное заседание

На повестке дня внеочередного заседания – законопроект № 5891-1 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" (по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий).
В пояснительной записке (.docx) отмечается, что в этом году за счет выполнения в январе – сентябре плановых показателей от рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа есть возможность увеличить расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" на 2 млрд 400 млн грн для погашения задолженности и выплаты текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020 года. Изначально доходы в нем были установлены на уровне 1,084 трлн грн, а расходы – 1,320 трлн грн.
В госбюджет в течение года вносили изменения – увеличивались и статья доходов, и статья расходов. Сейчас доходы в нем предусмотрены на уровне 1,206 трлн грн, а расходы – 1,444 трлн грн.
В декабре министр финансов Сергей Марченко заявил, что по итогам января – ноября 2021 года государственный бюджет Украины перевыполнен по доходам на 41 млрд грн.