Рада 16 декабря соберется на внеочередное заседание

На заседании рассмотрят законопроект об увеличении доходной и расходной частей госбюджета на 2021 год Фото: Верховна Рада України / Facebook

На повестке дня внеочередного заседания – законопроект № 5891-1 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" (по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий).

В пояснительной записке (.docx) отмечается, что в этом году за счет выполнения в январе – сентябре плановых показателей от рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа есть возможность увеличить расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" на 2 млрд 400 млн грн для погашения задолженности и выплаты текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.