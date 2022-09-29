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Рада 6 октября рассмотрит проект госбюджета-2023 – Арахамия

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Весь госбюджет-2023 фактически на войну и на оборону, отметил Арахамия
Весь госбюджет-2023 фактически на войну и на оборону, отметил Арахамия
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада Украины на заседании 6 октября рассмотрит в первом чтении проект госбюджета на 2023 год.

Об этом 29 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Бюджет мы будем рассматривать уже 6 октября. И там весь бюджет фактически на войну и на оборону. В принципе, все – на оборону, можно так сказать", – сказал он.

По словам Арахамии, около 85% ожидаемой финансовой помощи от США на более чем $12 млрд пойдет на закупку оружия, остальная часть – на прямую поддержку госбюджета-2023.

"У нас большой дефицит бюджета", – отметил нардеп.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет Украины на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабмин Украины поддержал разработанный Минфином проект госбюджета на 2023 год.

14 сентября стало известно, что документ передали в Верховную Раду. Марченко отмечал, что расходы предлагается уменьшить на 273 млрд грн, до 2,268 трлн грн.

В проекте госбюджета-2023 учтены сокращение госаппарата и увольнение чиновников, отметил Марченко в интервью, которое вышло 15 сентября.

Теги: Верховная Рада, Украина, оружие, госбюджет, бюджет, дефицит, оборона, парламент, финансы, финансирование, расходы, Слуга народа, Давид Арахамия, Кабмин, нардеп
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