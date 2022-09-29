Рада 6 октября рассмотрит проект госбюджета-2023 – Арахамия

Об этом 29 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Бюджет мы будем рассматривать уже 6 октября. И там весь бюджет фактически на войну и на оборону. В принципе, все – на оборону, можно так сказать", – сказал он.
По словам Арахамии, около 85% ожидаемой финансовой помощи от США на более чем $12 млрд пойдет на закупку оружия, остальная часть – на прямую поддержку госбюджета-2023.
"У нас большой дефицит бюджета", – отметил нардеп.
8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет Украины на 2023 год будет невероятно жестким.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.
13 сентября Кабмин Украины поддержал разработанный Минфином проект госбюджета на 2023 год.
14 сентября стало известно, что документ передали в Верховную Раду. Марченко отмечал, что расходы предлагается уменьшить на 273 млрд грн, до 2,268 трлн грн.
В проекте госбюджета-2023 учтены сокращение госаппарата и увольнение чиновников, отметил Марченко в интервью, которое вышло 15 сентября.