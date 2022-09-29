Рада 6 октября рассмотрит проект госбюджета-2023 – Арахамия

Весь госбюджет-2023 фактически на войну и на оборону, отметил Арахамия Фото: sluga-narodu.com

Об этом 29 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Бюджет мы будем рассматривать уже 6 октября. И там весь бюджет фактически на войну и на оборону. В принципе, все – на оборону, можно так сказать", – сказал он.

По словам Арахамии, около 85% ожидаемой финансовой помощи от США на более чем $12 млрд пойдет на закупку оружия, остальная часть – на прямую поддержку госбюджета-2023.

"У нас большой дефицит бюджета", – отметил нардеп.