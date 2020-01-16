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Рада приняла закон Гройсмана об общем среднем образовании со статьей о языке обучения

За закон о среднем образовании в Украине проголосовали 327 народных депутатов. Инициатором документа выступил в апреле 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Рада 16 января приняла во втором чтении с правками законопроект №0901
Рада 16 января приняла во втором чтении с правками законопроект №0901
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 16 января приняла во втором чтении с правками законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании", передает корреспондент "ГОРДОН".

За документ в целом проголосовали 327 нардепов.

"Проект акта регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию", – сказано в пояснительной записке к документу.

В частности, документ регулирует вопросы "доступа для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добросовестности в сфере общего среднего образования; языка образования в учреждениях общего среднего образования; сертификации педагогов".

Также регулируются вопросы "самоуправления в учебном заведении, в частности ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования".

"Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками Европейского союза, и реализуют право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, получают: базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20 процентов годового объема учебного времени в 5 классе с ежегодным увеличением такого объема (не менее 40 процентов в 9 классе); профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 60 процентов годового объема учебного времени", – говорится в тексте 5-й статьи закона.

Лица, принадлежащие к другим национальным меньшинствам, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

Согласно закону, полное общее среднее образование делится на уровни: начальное образование (I уровень), базовое среднее образование (II уровень), профильное среднее образование (III уровень). Продолжительность получения полного среднего образования на каждом уровне может быть изменена в зависимости от формы обучения.

Инициатором документа в апреле 2019 года выступили тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман и предыдущий Кабинет Министров Украины.

В первом чтении документ приняли 30 мая 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Украина, образование, закон, школы
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