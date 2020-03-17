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ПОЛИТИКА

Рада снова включит турборежим, СБУ опровергает фейк о распылении химических веществ над Киевом. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 16 марта.

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Рада может открыть рынок земли в ближайшее время
Рада может открыть рынок земли в ближайшее время
Фото: depositphotos.com

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Рада переходит в турборежим

Источник "Легитимного" во фракции "Слуга народа" заявил, что пропрезидентская парламентская партия согласилась с требованием главы государства Владимира Зеленского о продолжении работы Верховной Рады.

"Верховная Рада пока не уходит на карантин. Большинство [депутатов из фракции] "Слуги народа" согласились с президентом. На этой неделе снова будет включен турборежим!" – пишет паблик.

Источник Telegram-канала "Резидент" в Офисе президента, в свою очередь, утверждает, что власть договорилась с фракциями "Батьківщини" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" о голосовании за законопроект об открытии рынка земли. Это является одним из главных условий для предоставления первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Над Киевом ничего не распыляют

Пресс-служба СБУ в Telegram опровергла слухи, распространяемые в соцсетях и мессенджерах, о том, что над Киевом собираются распылять некие химические вещества для дезинфекции.

"В последнее время киберспециалисты СБУ фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Свежий пример – слухи о якобы ночном распылении над Киевом и другими городами химических веществ с вертолета для дезинфекции. Советуют закрывать балконы и не выходить на улицу с 23.00 до 5.00. Мы же советует взвешенно относиться к непроверенной информации. Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет раскачать ситуацию, обязательно окажутся под пристальным вниманием департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности", – заявили в спецслужбе.

"Теперь понятно, кто подпишет подозрение Порошенко"

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза считает, что предложение президента Владимира Зеленского назначить Ирину Венедиктову генпрокурором может говорить о скором вручении подозрения пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко.

"Несколько лет назад Венедиктова пыталась получить должность судьи в Верховном Суде, но не смогла набрать минимальное количество баллов на профильном экзамене и пролетела. Зато для всего остального она, видимо, подходит. То, как она протянула в ГБР [Александра] Бабикова, который имел конфликт интересов и соврал, что он не был адвокатом Януковича, говорит о том, что власть интересует ее исполнительность. Теперь понятно, кто подпишет пидозрение Порошенко. За что это подозрение будет, не важно. Ведь ставят Венедиктову именно для того, чтоб она выполняла приказы ОП. Именно отказ выполнять эти приказы стал причиной снятия Рябошапки. И что-то мне подсказывает, что Венедиктова будет более сговорчивой", – заключил экс-нардеп.

По информации Государственного бюро расследований, Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах, ни по одному из них ему не сообщали о подозрении. 

Нынешний и.о. генпрокурора Виктор Чумак заявлял 7 марта, что руководство Офиса генпрокурора не могло подписать подозрения в отношении пятого президента, потому что они были необоснованными.

Теги: Верховная Рада, СБУ, Петр Порошенко, Украина, Борислав Береза, вертолет, карантин, Слуга народа, Ирина Венедиктова, ГБР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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