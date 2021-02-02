Рада утвердила санкции против Никарагуа

За постановление о введении санкций против Никарагуа, правительство которой осенью 2020 года открыло официальное консульство в оккупированном Россией Крыму, проголосовало 322 народных депутата.

Верховная Рада на заседании приняла в целом проект постановления №4689 об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Республику Никарагуа".

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За постановление проголосовало 322 народных депутата. 19 были против, пять воздержались, 37 не голосовали.

Какие именно санкции вводят против Никарагуа, в проекте постановления не указано. На сайте СНБО говорится, что ограничения будут действовать пять лет.

Введение санкций против Никарагуа вызвано тем, что в ноябре прошлого года республика открыла официальное консульство в оккупированном Россией Крыму. Оно стало первым иностранным диппредставительством на территории полуострова с начала оккупации.

"Почетным консулом Никарагуа в РФ" стал сотрудник российских спецслужб, бывший полномочный представитель президента России в "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев, которого Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Никарагуа в 2014 году поддерживала действия России в Крыму и признала результаты незаконного референдума.