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Раскол в партии Путина, Зеленский собрался увольнять губернаторов. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 22 мая.

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Зеленский может отправить в отставку некоторых председателей облгосадминистраций, утверждает анонимный паблик в Telegram
Зеленский может отправить в отставку некоторых председателей облгосадминистраций, утверждает анонимный паблик в Telegram
Фото: president.gov.ua

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Раскол в "Единой России"

Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" пишет, что конфликт в правящей партии "Единая Россия" между секретарем генсовета Андреем Турчаком и нынешним зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым свидетельствует о наметившемся расколе в элитах.

"Неблагоприятная конъюнктура не в состоянии заставить генсека ЕР отложить разногласия, что демонстрирует вырождение правящего класса и утрату им способности к рациональности. Конфликт внутри "партии президента" способен гораздо быстрее похоронить правящий режим, чем любой другой фантомный враг в лице оппозиции или Запада", – считают авторы канала. 

Зеленский на следующей неделе начнет увольнять глав ОГА?

"Резидент", ссылаясь на источник в Офисе президента, сообщает, что президент Владимир Зеленский на следующей неделе собирается провести совещание о выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19, 300-процентной надбавки.

Собеседник паблика утверждает, что по итогам совещания некоторые председатели облгосадминистраций "могут получить выговор, а может, и увольнение".  

Карантин в Украине ослабили

Telegram-канал "Коронавірус_інфо" напоминает, что с 22 мая в Украине вступил в силу второй этап смягчения карантина, введенного в марте из-за эпидемии коронавируса.

В ближайшие дни в отдельных регионах могут быть возобновлены работа общественного и междугородного транспорта, движение поездов, а также метрополитенов.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на вечер 22 мая необходимым критериям для ослабления карантина не соответствовали восемь областей и Киев.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Киев, Владимир Путин, транспорт, Украина, метро, эпидемия, Единая Россия, карантин, Владимир Зеленский, облгосадминистрация, Андрей Турчак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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