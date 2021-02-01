Разумков показал, как начинает рабочий день в Раде. Видео

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков входит в свой рабочий кабинет в 8.20 утра, а в зал заседаний направляется в 9.50.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 1 февраля опубликовал у себя в Facebook видеоролик о начале своего рабочего дня в парламенте.

В начале видео спикер подъезжает утром на черном автомобиле Toyota и смотрит на Киев из окна авто. Он подъезжает к зданию Рады и заходит во внутренний двор парламента, останавливается, чтобы поправить пальто и шарф, затем заходит в Раду и поднимается в свой кабинет.

В правом углу кабинета расположены часы. Судя по расположению стрелок, Разумков появляется на рабочем месте в 8.20. Там он подписывает документы и печатает на Macbook. В 9.50 спикер выходит из своего кабинета и направляется по коридорам Верховной Рады мимо портретов других украинских политиков в сессионный зал.

Войдя в зал, он занимает свое место и говорит: "Добрый день! Начинаем работать". На этом видео заканчивается.

Пользователи Facebook уже прокомментировали видео. Одни намекали на неэффективность работы нардепов, другие оценивали автомобиль, на котором приехал спикер. Люди также спрашивали, можно ли считать этот ролик началом его президентской кампании.

Разумков 29 января закрыл четвертую сессию работы Верховной Рады IV созыва. Очередная, пятая, сессия Верховной Рады Украины IV созыва начнет работу 2 февраля.