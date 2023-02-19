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"РФ снова пытается тайно разместить разведчиков". Нидерланды объявили о высылке российских дипломатов

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В марте 2022 года Нидерланды выслали 17 российских дипломатов
В марте 2022 года Нидерланды выслали 17 российских дипломатов
Фото: ЕРА

Часть российских дипломатов из посольства в Нидерландах (в Гааге) покинет страну, объявило 18 февраля правительство Нидерландов.

"Кабинет министров решил, что в российском посольстве в Гааге дипломатов может быть не больше, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Поэтому ряду российских дипломатов придется покинуть Нидерланды [...] в течение двух недель", – говорится в сообщении.

Правительство отмечает, что "в тупик" зашли длящиеся почти год переговоры между Москвой и Амстердамом об условиях командирования дипломатов.

"Россия снова и снова пытается тайно разместить офицеров разведки в Нидерландах в качестве дипломатов. В то же время Россия отказывает в выдаче виз голландским дипломатам для работы в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге и посольстве в Москве. Это неприемлемо и привело к неустойчивой ситуации", – объяснили в Амстердаме.

Ситуацию также прокомментировал глава МИД Нидерландов Вопке Хекстры.

"Несмотря на многочисленные попытки Нидерландов найти решение, Россия продолжает попытки получить офицеров разведки в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. [...] Мы не позволим этого. В то же время важно, чтобы посольства оставались открытыми как канал связи даже сейчас, когда отношения с Россией более сложные, чем когда-либо", – сказал он.

Власти Нидерландов сообщили, что их консульство в Санкт-Петербурге закрывается, а в Амстердаме с 21 февраля должно быть закрыто российское торговое представительство.

Посольство Нидерландов в Москве останется открытым.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года европейские государства объявили о массовой высылке российских дипломатов.

Нидерланды, в частности выслали в конце марта 17 сотрудников посольства России, которые, по данным СМИ, занимались шифрованием секретных сообщений, контрразведкой и сбором информации о компьютерных чипах для российской армии. Журналисты выяснили, что восемь из них работали в российской Службе внешней разведки, девять – в службе военной разведки РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Нидерланды, посольство, Москва, Амстердам, правительство, переговоры, разведка, контрразведка, разведчики, персона нон грата, консульство, дипломаты
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