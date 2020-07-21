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ПОЛИТИКА

Российские олигархи ведут "сепаратные переговоры за спиной Путина", Бужанский, скорее всего, станет кандидатом в мэры Днепра. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 20 июля.

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Российский анонимный Telegram-канал считает, что отношение бизнес-элиты РФ к Путину "можно характеризовать как многоуровневое предательство"
Российский анонимный Telegram-канал считает, что отношение бизнес-элиты РФ к Путину "можно характеризовать как многоуровневое предательство"
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Российские бизнесмены ведут "сепаратные переговоры с Западом"

Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" утверждает, что российские бизнесмены пытаются отмежеваться от президента РФ Владимира Путина.

"Отношение российской бизнес-элиты к президенту можно характеризовать как многоуровневое предательство. Активизировались сепаратные переговоры с Западом за спиной вождя. Валентин Юмашев, один из главных лоббистов российской элиты, проведя ряд встреч с представителями американского истеблишмента, после 20 июля возвращается в Москву. В США он старался доказать непричастность своего клиента, известного олигарха, к окружению Путина, тем самым обеспечивая ему пути отступления", – пишет паблик.

Зеленский определится с кандидатом в мэры Днепра от "Слуги народа" до конца недели

Telegram-канал "Картель" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщает, что президент Владимир Зеленский до конца недели определится с кандидатом в мэры Днепра от партии "Слуга народа". 

"В борьбе за [выдвижение], скорее всего, победит [бизнесмен Игорь] Коломойский и продавит кандидатуру [нардепа от "Слуги народа" Максима] Бужанского. Последние инициативы Бужанского по возврату зарплат "Южмашу" и языковому законопроекту – точка активного старта [избирательной] кампании", – заявляет "Картель".

Сделка по приватизации отеля "Днепр" под угрозой срыва

Анонимный паблик "Женщина с косой" утверждает, что сделка по продаже киевского отеля "Днепр" может быть отменена.

"Источник в Офисе президента сообщает, что сделка в 1,11 млрд грн по гостинице "Днепр" может быть отменена и [гостиница может быть] продана в два раза дешевле. Этот отель интересен только тем, что там хотят сделать вип-казино, поэтому рубка за него идет сильная", – пишет Telegram-канал.

Паблик утверждает, что к покупке "Днепра" якобы имеет отношение бизнесмен Борис Баум, который возглавлял несколько компаний с российским капиталом в Украине. Его, заявлял замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, хотели назначить главой нового органа – комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

В конце прошлой недели в Фонде госимущества сообщали, что сделка по продаже отеля "Днепр" может быть отменена, если покупатель окажется россиянином или капитал имеет российское происхождение.

По данным проекта "Наші гроші", отель "Днепр" купила связанная с Россией фирма, основателем которой был эстонский игрок в покер Петтери Ванхапелто из Эстонии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Днепр, приватизация, игорный бизнес, Владимир Зеленский, местные выборы, Максим Бужанский, Слуга народа, Валентин Юмашев
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