“Газпром” ушел с Лондонской фондовой биржи

"По требованию ["Газпрома"] ценные бумаги были исключены из допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже в день даты уведомления", – сказано в сообщении.

Как отмечает "Экономическая правда", "Газпром" − первая российская компания, которая ушла с Лондонской фондовой биржи после вторжения России в Украину.