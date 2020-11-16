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ПОЛИТИКА

С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу

Лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко продемонстрировала новый образ во время появления в Верховной Раде.

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До смены имиджа Тимошенко собирала волосы в хост
До смены имиджа Тимошенко собирала волосы в хост
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко 16 ноября появилась на заседании Согласительного совета Верховной Рады Украины в новом образе. Трансляция заседания состоялась на сайте Верховной Рады.

Политик сменила прическу, укоротив волосы и обрезав челку. 

Скриншот: rada.gov.ua
Скриншот: rada.gov.ua

В Раде Тимошенко появилась, уложив на затылке слегка завитые укороченные локоны.

Скриншот: rada.gov.ua
Скриншот: rada.gov.ua

До смены имиджа политик собирала длинные волосы в хвост на затылке,

Фото: Юлія Тимошенко / Facebook
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране. 

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое" дело Тимошенко. 

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батькiвщина" в Верховной Раде.

Теги: Юлия Тимошенко, ВО Батьківщина
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