Саудовская Аравия вытеснила российскую нефть с рынка, Раду могут отправить на карантин. Главное из Telegram-каналов

Саудовская Аравия предложила утроить поставки нефти в Европу и снизила цену. Российскую нефть после этого не покупают, пишет анонимный паблик Фото: EPA

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Раду могут закрыть на карантин

Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины утверждает, что на сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны "обсуждался вопрос закрытия парламента".

"Было принято решение вернуться к этому вопросу на следующей неделе. Если эпидемия коронавируса будет прогрессировать, то Верховную Раду частично закроют: будут проводить заседания только по чрезвычайным вопросам", – пишет паблик.

12 марта спикер Рады Дмитрий Разумков в связи с эпидемией коронавируса в мире ограничил допуск в парламент для всех, кроме народных депутатов, их штатных помощников-консультантов, сотрудников аппарата ВР и журналистов. Он также отменил командировки нардепов по Украине и призвал их отказаться от проведения массовых мероприятий.

Европа отказалась от российской нефти

Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" сообщает, что Саудовская Аравия вытеснила российскую нефть с европейского рынка.

"Попытки [министра энергетики РФ Александра] Новака и [главы "Роснефти" Игоря] Сечина увеличить свою долю на рынке радикальными мерами вылились лишь в отказ европейцев от российской нефти: Vitol и Trafigura в понедельник не смогли продать нефть Urals – не было покупателей. В среду заявок на Urals в системе Platts тоже не было, хотя Vitol, Trafigura и Stasco предлагали скидку в $3–3,1 на каждый баррель", – пишет паблик.

Как отмечает Telegram-канал, европейские потребители "стремятся воспользоваться имеющимися опционами на крупные долгосрочные контракты и купить нефть у Саудовской Аравии, которую сейчас предлагают по беспрецедентно низкой цене в $25".

О том, что Эр-Рияд вышел на европейский рынок – традиционный рынок сбыта российской нефти Urals – с предложением нефти марки Arab Light по $25 за баррель и обещанием утроить объемы поставок, накануне писало агентство Bloomberg. Это, вероятно, продолжение "тотальной ценовой войны", которую Саудовская Аравия начала против России из-за отказа Москвы сократить добычу нефти.

Ахметов и Коломойский готовят самолеты

Анонимный паблик "Женщина с косой" пишет, что бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить личные самолеты для эвакуации граждан из-за границы.

"Украинцев будут массово эвакуировать из других стран, скорее всего, на самолетах Ахметова и Коломойского. В течение недели проведут эвакуацию всех желающих украинцев из Италии. МИД уже готовит списки", – говорится в сообщении.