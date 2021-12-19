"Сделает резкое предупреждение", Байден обратится к американцам по поводу борьбы с COVID-19 и штамма "Омикрон"

"Во вторник президент выступит с замечаниями о статусе борьбы страны с COVID-19, поскольку в стране наблюдается рост числа случаев заболевания на фоне растущего варианта "Омикрон". Опираясь на свой зимний план, президент объявит о новых шагах, предпринимаемых администрацией для оказания помощи нуждающимся общинам, а также сделает резкое предупреждение о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми", – заявила Псаки.
Building off his Winter Plan, @POTUS will announce new steps the Administration is taking to help communities in need of assistance, while also issuing a stark warning of what the winter will look like for Americans that choose to remain unvaccinated.— Jen Psaki (@PressSec) December 18, 2021
Она отметила, что США готовы к росту числа случаев заболевания и Байден подробно расскажет, как власти будут отвечать на этот вызов.
"Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого заболевания COVID-19, сделав прививку и сделав ревакцинацию, когда они имеют на это право", – добавила пресс-секретарь.
We are prepared for the rising case levels, and @POTUS will detail how we will respond to this challenge. He will remind Americans that they can protect themselves from severe illness from COVID-19 by getting vaccinated and getting their booster shot when they are eligible.— Jen Psaki (@PressSec) December 18, 2021
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.
13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".
По состоянию на 16 декабря "Омикрон" подтвердили в 89 странах.
В Украине штамм "Омикрон" впервые выявили 18 декабря.