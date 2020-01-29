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Семья нового премьера РФ владеет недвижимостью общей стоимостью 3 млрд руб. – Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что значительную часть недвижимости новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину подарил российский бизнесмен Александр Удодов, "который обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС".

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Михаил Мишустин был назначен премьер-министром РФ 16 января этого года
Михаил Мишустин был назначен премьер-министром РФ 16 января этого года
Фото: government.ru

Семья нового премьер-министра России, бывшего главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина владеет недвижимостью общей стоимостью около 3 млрд руб. (около $47,9 млн). Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованном 28 января на его сайте.

Все недвижимое имущество, сказано в расследовании, оформлено на членов семьи российского чиновника.

“Мегадача на Рублевке – 1,5 млрд руб. Дом сестры в "Агалоров Эстейт" – 400 млн руб. Квартира сестры в "Найтсбридж парк" – 200 млн руб. Участок на Новой Риге, подаренный Удодовым, – 30 млн руб. Четверть здания на Тверском бульваре – 250 млн руб. Квартиры детей на Фрунзенской – 400 млн руб. Квартира детей на Трехгорном Валу (выдана Мишустину управделами президента) – 40 млн руб. Итого 2,82 млрд руб. Есть еще и "старые" квартиры, и гаражи, и что-то еще по мелочи, поэтому смело округляем до 3 млрд. У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 млрд руб.", – подчеркнул Навальный.

В расследовании отмечается, что значительную часть недвижимости Мишустину подарил российский бизнесмен Александр Удодов, "который обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС". "Ровно тогда, когда Мишустин работал замминистра [по налогам и сборам]", – заявил Навальный.

ВИДЕО
Видео: Алексей Навальный / YouTube

Михаил Мишустин в 2010–2020 годах работал на должности руководителя Федеральной налоговой службы России. 16 января 2020 года указом президента России Владимира Путина Мишустин назначен премьер-министром РФ.

Теги: Россия, коррупция, Алексей Навальный, Михаил Мишустин
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