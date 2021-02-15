ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Семьям трех погибших военнослужащих на Донбассе выделят по 35 тыс. грн — Полтавская ОГА

В Полтавской областной государственной администрации заявили, что семьи трех участников боевых действий – Александра Глушко из Полтавы, Вячеслава Алексеенко и Александра Войтенко из Кременчуга, – погибших на прошлой неделе в Донецкой области, получат по 35 тыс. грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня
Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня
Фото:  EPA

Семьям трех погибших за последнюю неделю военнослужащих из Полтавской области выделят по 35 тыс. грн. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.

"Семьи трех участников боевых действий Александра Глушко из Полтавы, Вячеслава Алексеенко и Александра Войтенко из Кременчуга, погибших на прошлой неделе в Донецкой области, получат по 35 тыс. грн из областного бюджета", – говорится в сообщении.

В ОГА заявили, что выплаты семьям погибших предусмотрены комплексной программой социальной защиты и социального обеспечения населения области.

"Сейчас мы работаем с управлениями социальной защиты Полтавы и Кременчуга и ждем документы. Только они поступят, все выплаты будут осуществлены в однодневный срок", – отметила директор департамента социальной защиты населения ОГА Людмила Корниенко.

В районе населенного пункта Новолуганское в результате взрыва неустановленного устройства 14 февраля погибли трое украинских военнослужащих, двое из них из Полтавской области. По данным Офиса президента Украины, это капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения), а также старший солдат Дмитрий Мироненко из Харькова (1994 года рождения). В Кременчуге Полтавской области объявлены траурными 15-е и 16 февраля.

11 февраля от пули снайпера на Донбассе погиб боец 59-й отдельной мотопехотной бригады, 36-летний Глушко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия погибло несколько украинских военнослужащих.

Теги: Украина, Полтава, Кременчуг, Донбасс, агрессия, аннексия, боевики, Владимир Зеленский, военнослужащий, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
"Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS