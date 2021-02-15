Семьям трех погибших военнослужащих на Донбассе выделят по 35 тыс. грн — Полтавская ОГА

В Полтавской областной государственной администрации заявили, что семьи трех участников боевых действий – Александра Глушко из Полтавы, Вячеслава Алексеенко и Александра Войтенко из Кременчуга, – погибших на прошлой неделе в Донецкой области, получат по 35 тыс. грн.

Семьям трех погибших за последнюю неделю военнослужащих из Полтавской области выделят по 35 тыс. грн. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.

"Семьи трех участников боевых действий Александра Глушко из Полтавы, Вячеслава Алексеенко и Александра Войтенко из Кременчуга, погибших на прошлой неделе в Донецкой области, получат по 35 тыс. грн из областного бюджета", – говорится в сообщении.

В ОГА заявили, что выплаты семьям погибших предусмотрены комплексной программой социальной защиты и социального обеспечения населения области.

"Сейчас мы работаем с управлениями социальной защиты Полтавы и Кременчуга и ждем документы. Только они поступят, все выплаты будут осуществлены в однодневный срок", – отметила директор департамента социальной защиты населения ОГА Людмила Корниенко.

В районе населенного пункта Новолуганское в результате взрыва неустановленного устройства 14 февраля погибли трое украинских военнослужащих, двое из них из Полтавской области. По данным Офиса президента Украины, это капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения), а также старший солдат Дмитрий Мироненко из Харькова (1994 года рождения). В Кременчуге Полтавской области объявлены траурными 15-е и 16 февраля.

11 февраля от пули снайпера на Донбассе погиб боец 59-й отдельной мотопехотной бригады, 36-летний Глушко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия погибло несколько украинских военнослужащих.