Шустер: Заставить Россию голодать и отказаться от ядерного оружия – это сказка, это не сработает

"Ножки Буша" на разоружение ядерное не проедет, потому что российскую экономику разрушить очень сложно. Россия слишком большая страна, продовольственно она себя обеспечит. Технологически? Да, она будет отстала, да, она будет жить примерно как в каком-нибудь XIX веке, но заставить Россию голодать и отказаться от ядерного оружия – это сказка, это миф, это не сработает никогда", – сказал он.

Шустер считает, что "Россию можно только заставить отказаться от ядерного оружия".

По его словам, Европейский союз был создан главным образом для того, "чтобы не было войны", телеведущий предполагает, что европейцы понимают угрозу, "которая несет цивилизации европейской сегодняшняя Россия".

"Европа объединилась вокруг ценностей и эти ценности защищает, как может", – объяснил Шустер.

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