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Шустер: Заставить Россию голодать и отказаться от ядерного оружия – это сказка, это не сработает

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Шустер: Россию можно только заставить отказаться от ядерного оружия
Шустер: Россию можно только заставить отказаться от ядерного оружия
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия является крупной страной, которую сложно будет заставить отказаться от ядерного оружия. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Ножки Буша" на разоружение ядерное не проедет, потому что российскую экономику разрушить очень сложно. Россия слишком большая страна, продовольственно она себя обеспечит. Технологически? Да, она будет отстала, да, она будет жить примерно как в каком-нибудь XIX веке, но заставить Россию голодать и отказаться от ядерного оружия – это сказка, это миф, это не сработает никогда", – сказал он.

Шустер считает, что "Россию можно только заставить отказаться от ядерного оружия".

По его словам, Европейский союз был создан главным образом для того, "чтобы не было войны", телеведущий предполагает, что европейцы понимают угрозу, "которая несет цивилизации европейской сегодняшняя Россия".

"Европа объединилась вокруг ценностей и эти ценности защищает, как может", – объяснил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия входит в число восьми ядерных государств и после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года неоднократно угрожала применением ядерных боеголовок.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, ядерное оружие, экономика
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