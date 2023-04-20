Швец: Если Россия потерпит поражение в Украине, Кавказ может вспыхнуть, как бочонок с порохом

По его словам, российские регионы и республики давно терпят несправедливое отношение центральной власти, отдавая ресурсы и не получая ничего взамен. И могут воспользоваться случаем, сделав шаг к независимости.
"Россия – это метрополия Москва, а все остальное – это колонии, из которых она выжимает все соки. Якутские алмазы, сибирская нефть и так далее. Она, как пиявка, пьет из них кровь и давно им уже осточертела. Поэтому как только ослабнет Москва, есть надежда на усиление центробежных сил, что каждый из этих регионов скажет: "Да на фиг оно мне нужно, чтобы я свои ресурсы продавал и отдавал все деньги в центр?!" Тот же Кавказ также может вспыхнуть, как бочонок с порохом, если Россия потерпит поражение", – сказал Швец.
Он отметил, что распад страны будет беспокоить Запад только с точки зрения неконтролируемого распространения ядерного оружия, точно так, как это было при развале Советского Союза в 1991 году.
Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.
Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.