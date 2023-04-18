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Швец об утечке из Пентагона: Это не операция какой-то спецслужбы, реально утекло огромное количество документов

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Швец считает, что опубликованные документы никому не выгодны
Швец считает, что опубликованные документы никому не выгодны
Фото: Юрий Швец - официальный канал / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец выразил мнение, что произошедшая утечка секретных документов Пентагона не является операцией какой-то из спецслужб.

"Чем дальше оно развивается, тем становится яснее, что это не операция какой-то спецслужбы – то ли российской, то ли американской – с целью получить какие-то выгоды в плане дезинформации противника. Реально утекло огромное количество документов, секретных и "совершенно секретны", – сказал Швец.

Он отметил, что речь идет уже о более чем сотне документов, и выбрасывали их партиями.

"Ни одна из сторон не может быть заинтересована в публикации, в обнародовании этих документов. То есть сейчас получается такая ситуация, как будто новый [экс-работник спецслужб США, известный тем, что рассказал о массовой слежке властей за гражданами, Эдвард] Сноуден появился, который просто взял и выкинул это в интернет-пространство, где оно все валялоь около месяца, никто на него не обращал внимания, а потом наконец-то The New York Times зашевелилось и обратило внимание", – объяснил Швец.

По его словам, опубликованные документы не выгодны "ни для кого".

"Единственное, о чем можно говорить, – кому это больше навредит, а кому меньше. Если глобально, то это очень нехорошо для американцев, потому что нельзя так работать с секретной информацией, просто нельзя. Ну, они в этом плане неисправимы", – считает Швец.

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Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации. В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР

14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, спецслужбы, Юрий Швец, документы, дезинформация
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