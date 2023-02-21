Си Цзиньпин может приехать в Россию для обсуждения с Путиным войны в Украине – The Wall Street Journal

Собеседники журналистов отмечают, что темой общения лидеров РФ и Китая станет война в Украине. Такая встреча может стать "частью импульса" к многосторонним переговорам о прекращении огня и позволит Китаю повторить призывы не применять ядерное оружие в ходе конфликта.
По данным издания, подготовка к возможному визиту Си Цзиньпина в Россию находится на ранней стадии, но анонсированный визит в Москву главы китайской дипломатии Ван И может стать частью этой подготовки.
Попытка прекратить войну России против Украины с помощью дипломатических механизмов поможет Китаю остановить ослабление его ключевого партнера, России, и в то же время станет ответом на "растущее недоверие к Китаю в западном мире", считают источники The Wall Street Journal.
Они обращают внимание, что Китай не хочет оказывать давление на Москву, чтобы добиться своих целей. При этом отказ Си Цзиньпина от такого давления на Кремль может "еще больше испортить отношения" Пекина с европейскими странами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 18 февраля Ван И рассказал ему ключевые позиции "мирного плана" КНР относительно войны РФ против Украины. "Мы с нетерпением ожидаем получить текст... Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", – сказал Кулеба.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, написало 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.
Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни со ссылкой на Ван И.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.