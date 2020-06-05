Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Слуга народа" начинает подготовку к местным выборам, кредит МВФ под угрозой срыва. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 4 июня.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак рассказал Зеленскому "о безрезультатных переговорах в Германии", утверждает анонимный Telegram-канал
Ермак рассказал Зеленскому "о безрезультатных переговорах в Германии", утверждает анонимный Telegram-канал
Фото: president.gov.ua

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

"Слуга народа" начинает формировать штабы к местным выборам

Офис президента решил "ускорить процесс с назначением руководителей партийных ячеек "Слуги народа" во всех областях" к местным выборам, сообщает "Резидент".

"На следующей неделе [партия планирует] перейти к этапу формирования штабов в областях, для этих целей назначают народных депутатов, чтобы избежать манипуляций вокруг продажи мест в "Слуге народа", – заявил источник.

Кредит МВФ под угрозой срыва?

"Легитимный" утверждает, что кредит МВФ "под угрозой срыва". По информации паблика, "сейчас продолжаются переговоры".

Паблик "Женщина с косой" пишет, что "кроме открытого меморандума, который предоставил МВФ, существуют еще и скрытые просьбы западных партнеров".

Telegram-канал утверждает, что Фонд настаивает на отставке министра здравоохранения Максима Степанова, "который считается ненадежным". Авторы паблика заявляют, что это связано с тем, что Степанов критиковал реформу здравоохранения своей предшественницы Уляны Супрун.

Никаких официальных подтверждений этим слухам нет. МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая, 9 июня окончательное решение должно быть принято на заседании совета директоров Фонда.

Теги: Украина, выборы, МВФ, Донбасс, переговоры, Владимир Зеленский, местные выборы, война на Донбассе, реформа здравоохранения, Слуга народа, Офис президента Украины, Андрей Ермак, медреформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS