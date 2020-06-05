"Слуга народа" начинает подготовку к местным выборам, кредит МВФ под угрозой срыва. Главное из Telegram-каналов

Ермак рассказал Зеленскому "о безрезультатных переговорах в Германии", утверждает анонимный Telegram-канал Фото: president.gov.ua

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

"Слуга народа" начинает формировать штабы к местным выборам

Офис президента решил "ускорить процесс с назначением руководителей партийных ячеек "Слуги народа" во всех областях" к местным выборам, сообщает "Резидент".

"На следующей неделе [партия планирует] перейти к этапу формирования штабов в областях, для этих целей назначают народных депутатов, чтобы избежать манипуляций вокруг продажи мест в "Слуге народа", – заявил источник.

Кредит МВФ под угрозой срыва?

"Легитимный" утверждает, что кредит МВФ "под угрозой срыва". По информации паблика, "сейчас продолжаются переговоры".

Паблик "Женщина с косой" пишет, что "кроме открытого меморандума, который предоставил МВФ, существуют еще и скрытые просьбы западных партнеров".

Telegram-канал утверждает, что Фонд настаивает на отставке министра здравоохранения Максима Степанова, "который считается ненадежным". Авторы паблика заявляют, что это связано с тем, что Степанов критиковал реформу здравоохранения своей предшественницы Уляны Супрун.

Никаких официальных подтверждений этим слухам нет. МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая, 9 июня окончательное решение должно быть принято на заседании совета директоров Фонда.