Смешко: Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины

Вклад Украины в безопасность Запада больше, чем вклад любой другой европейской страны, считает бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко.

Украина заслуживает, чтобы ее номинировали на Нобелевскую премию мира, заявил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко 19 января в ходе онлайн-конференции с руководством австрийского представительства Панъевропейского союза и членами капитула кавалеров ордена Святого Георгия.

Об этом пресс-служба партии "Сила и честь", которую возглавляет Смешко, сообщила изданию "ГОРДОН".

"Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины. Об этом впервые заявил в стенах британского парламента еще в 1935 году Ланселот Лоутон. А в наши дни Украина уже вошла в историю человечества как страна – основательница ООН и как единственная страна мира, которая добровольно лишилась третьего ядерного арсенала в мире и внесла таким образом наибольший вклад в сохранение мира и в мировое ядерное разоружение. Заслуживающий, кстати, на номинацию ее в качестве страны – возможного лауреата Нобелевской премии мира", – заявил он.

По мнению Смешко, Украина сделала для безопасности Запада больше других европейских стран.

"Не будучи ни разу в течение короткого времени собственного независимого существования страной-агрессором или колониальной державой, Украина уже внесла в безопасность Запада вклад больше, чем какая-либо другая европейская страна. Но до сих пор она так и не получила никакой реальной безопасности компенсации за свой исторический вклад", – отметил он.

Смешко добавил, что "было бы хорошо, если бы зонтик 5-й статьи Евроатлантического договора гарантировал нашу безопасность в реалиях непровозглашенной войны против нас со стороны России".

"Однако политические реалии таковы, что иметь желание и иметь возможности – это разные вещи. Мы можем мечтать о чем угодно, но мы не имеем объективных возможностей и соответствующих наработанных политико-дипломатических связей, чтобы этого достичь сегодня. В то время, когда Россия имеет возможности активно блокировать этот процесс через ряд европейских стран – участниц НАТО", – подчеркнул экс-глава СБУ.

Он считает, что западные страны не имеют общей стратегии, касающейся Украины.

"Возможный путь прекращения войны в центре Европы, деоккупация украинских территорий, восстановление разрушенной оккупацией Крыма системы международного права, а также предотвращение окончательного разрушения Договора о нераспространении ядерного оружия – это новое комплексное решение вопросов безопасности в Евроатлантическом пространстве путем разработки новой совместной стратегии Запада в отношении Украины и России", – сказал Смешко.

"Элементами этой новой конструкции могут быть снятие вопроса о членстве Украины в НАТО в обмен на дополнение Будапештского меморандума реально действующим механизмом обеспечения территориальной целостности и неприкосновенности ее границ и недопустимость применения против нее любой силы: военной, экономической, политико-дипломатической или информационно подрывной. Одновременно – предоставление Украине статуса основного стратегического партнера США вне НАТО и принятие ее полноправным членом Европейского союза. А также включение Украины как одного из базовых элементов к будущей Балто-Черноморско-Адриатической конфедерации демократических стран Европы и определение ее как связующего моста между Западом и Россией – для постепенной и эволюционной реализации концепции генерала Де Голля о создании Евроатлантического пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока", – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.