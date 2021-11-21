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ПОЛИТИКА

Спецназовцами у Офиса президента руководил экс-командир роты "Беркута" – журналист

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21 ноября у Офиса президента прошел митинг
21 ноября у Офиса президента прошел митинг
Фото: Офіс Президента України / Facebook

21 ноября во время акции у Офиса президента Украины отрядом спецназа полиции руководил Руслан Цикалюк, который во время Евромайдана был командиром роты "Беркута". Об этом в Facebook написала журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Безрук.

"Знаете, в чем ирония: вот сейчас протестующие, собравшиеся под воротами Офиса президента, хотят пройти к площади у входа в офис и рядом с Домом с химерами. Полиция протестующих оттесняет. Так было уже несколько раз. И вот из акции в акцию руководит одним из отрядов спецназовцев Руслан Цикалюк", – отметила она.

Безрук добавила, что Цикалюку в этом году вручили подозрение в превышении служебных полномочий за разгон Евромайдана.

"Если [заместитель главы Офиса президента] Олег Татаров, оправдывавший силовиков во время акций протеста, может работать в Офисе президента, то почему Руслан Цикалюк – нет?" – написала журналистка.

Позже Безрук убрала пост из соцсети, однако на него продолжило ссылаться издание "Цензор.НЕТ".

Сегодня в Киеве прошла акция в честь годовщины начала Революции достоинства. Перед началом акции в центре Киева на торговом центре "Глобус" ее участники вывесили баннер, на котором изображены президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. На баннере написано: "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

После мероприятий на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни люди пришли к зданию ОПУ на улице Банковой, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых митингующих правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет. Из-за этого возникали словесные конфликты и толкотня.

Позже правоохранители начали пропускать людей по одному, но с прохождением поверхностной проверки на входе.

Митингующие потребовали уволить Ермака, иначе через 10 дней пообещали начать бессрочную акцию с требованием импичмента Зеленского.

Контекст:

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 тыс. до 1,6 млн человек. Митинг закончился столкновениями с правоохранителями на улице Банковой, вблизи Администрации Президента. После этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

Теги: Евромайдан, Украина, Беркут, Олег Татаров, полиция, спецназ, Владимир Зеленский, Революция достоинства, разгон, День достоинства и свободы, Руслан Цикалюк, Офис президента Украины, Андрей Ермак, силовики
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