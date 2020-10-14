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Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?

29 сентября завершилась регистрация кандидатов на местные выборы, которые состоятся 25 октября. В ряде населенных пунктов были зарегистрированы люди с такими же именами именами и фамилями, как у известных претендентов на должности. Таких кандидатов называют "двойниками". В некоторых общинах, например в Умани, это привело к скандалу. "ГОРДОН" рассказывает, что представляет собой технология "двойников" на выборах и как с ней бороться.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Фото: EPA
Елена КРАВЧЕНКО
журналист

"Двойники" на местных выборах 2020 года

В Украине 25 октября состоятся местные выборы. Регистрация кандидатов завершилась 29 сентября. В ходе предвыборной кампании вспыхнуло несколько скандалов с "двойниками" кандидатов. 

26 сентября мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий заявил, что местная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом в мэры, но зарегистрировала при этом двух его "двойников", которые недавно сменили имена. В таком решении он обвинил партии "Слуга народа" и "За майбутнє", которые якобы объединились и совместно принимают решения в комиссии.

https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/808454986629641/

"За два месяца сделали "клонов", изменили ФИО. Эти люди проживают в Кировоградской области, по одному адресу, в одном населенном пункте, и они были зарегистрированы. У меня есть претензии к членам Уманского ТИК, которые, я убежден, мошенническим способом принимают решения", – сказал Цебрий в эфире канала ICTV, добавив, что обратился в полицию.

29 сентября Центризбирком отменил постановление Уманского городского территориального избиркома об отказе Цебрию в регистрации. В итоге мэра зарегистрировали кандидатом, но его "двойников" не сняли. 

В Ужгороде на должность мэра баллотируется нынешний городской голова Богдан Ефстафиевич Андриив, а также самовыдвиженцы Богдан Ярославович Андриив и Иван Андриив.

"На выборах городского головы Ужгорода зарегистрировали двух моих "двойников". Оба – не ужгородцы, один вообще стал Богданом Андриивым в сентябре прошлого года, до этого был Павлом Слободяном. Что могу еще сказать? Регистрируют "двойников" обычно против сильных кандидатов, поэтому для меня это – еще одно подтверждение, что мы с командой на протяжении пяти последних лет работали действительно эффективно для развития города и в пользу ужгородцев. Считаю, если нечего сказать избирателям, когда нет весомых аргументов, реальных дел, в ход идут такие мошеннические схемы, чтобы запутать избирателей. Верю, что ужгородцы не позволят манипулировать их мнением и не поддадутся ни на какие грязные технологии", – написал Андриив в Facebook.

https://www.facebook.com/BohdanAndriyivPolitics/posts/1214895502218408

В Одессе на должность городского головы претендовали "двойники" нескольких политиков. В частности, были зарегистрированы Александр Зеленский ("Молодежь к власти") и Василий Зеленский (Цыганская партия Украины). Кроме этого, на пост мэра претендовало пять Олегов Филимоновых. Одного из них – юмориста Олега Николаевича Филимонова – выдвинула партия "Слуга народа".

Также был зарегистрирован Саакашвили Михеил Владимирович 1990 года рождения от "Блока Саакашвили". Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили называл партию фейковой. 

"Наша партия "Рух нових сил Михаила Саакашвили" на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А "Блок Михеила Саакашвили" – абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!" – заявил он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3664036856960002

2 октября Центризбирком отменил регистрацию четырех Филимоновых, одного Саакашвили и двух Зеленских.

В Черкассах документы на регистрацию канидидатами в мэры подали два "двойника" нынешнего мэра Анатолия Васильевича Бондаренко – Анатолий Андреевич Бондаренко и Антон Бондаренко. 28 сентября они отказались баллотироваться, пишет Zmi.ck.ua.

"Более подробную информацию об авторах этой аферы, которую предлагали жителям города, мы передадим в правоохранительные органы. Есть авторы, которые за ними стоят, как с людьми общались, вознаграждения предлагали. Жаль, что за этой аферой стоит один из кандидатов на должность городского головы", – сказал действующий мэр Бондаренко.

Двойники Бондаренко с выборов снялись. Фото: Управління Державної служби України з НС у Черкаській області / Facebook
Двойники Бондаренко с выборов снялись. Фото: Управління Державної служби України з НС у Черкаській області / Facebook

Также "двойники" есть в бюллетене на довыборы в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области. Там баллотируется кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько, а также самовыдвиженцы Анатолий Николаевич Гунько и Игорь Гунько.

Служба безопасности Украины сообщала, что в Кировоградской области кандидат в мэры Светловодска пытался нанять "двойника" своего конкурента. Кандидата и его помощника задержали после передачи 10 тыс. грн "двойнику". 

По состоянию на 7 октября правоохранители открыли 11 уголовных производств по факту регистрации кандидатов-"двойников", сообщало Министерство внутренних дел.

"Наиболее вопиющий факт – регистрация "двойников" мэра Умани. Сейчас по этим фактам открыто два уголовных производства, досудебное расследование продолжается", – сказал замначальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец.

Что это за технология?

Как отмечает гражданская сеть "Опора", технология "двойников" кандидатов – не новая, она активно применялась, например, на парламентских выборах 2019 года. Тогда регистрировали ряд кандидатов от организаций, названия которых созвучны с названием пропрезидентской партии "Слуга народа", в меньшей степени – партии "Голос".

Фото: EPA (архив)
Фото: EPA (архив)

По данным Комитета избирателей Украины, на парламентских выборах 2019 года баллотировался 161 кандидат-"двойник" в 48 округах. За них проголосовало более 91 тыс. избирателей, они получили от 0,06% до 5% голосов.

"В среднем такие граждане, которые меняют фамилию, а также имя и отчество, получают от 10 до 15 тыс. гривен, а остальное забирают посредники. Преимущественно это "черные" политтехнологи. Надбавку, которая может достигать $2-3 тыс., забирают они", – сообщили  "Німецькій хвилі"  в Комитете избирателей Украины.


Как бороться с "двойниками"?

В "Опоре" подчеркнули, что законодательство не классифицирует такие случаи как нарушения, поскольку нет запрета на регистрацию кандидатов с одинаковыми или похожими персональными данными, а также с похожими названиями организаций, которые их выдвигают. В то же время "Опора" заявила, что такие действия можно рассматривать как злоупотребление правом баллотироваться и быть избранным с целью введения избирателя в заблуждение.

Гражданская сеть советует избирателям более внимательно изучать информацию в бюллетенях, в частности – обращать внимание на организацию, которую представляет кандидат, и способ выдвижения (самовыдвиженец или претендент от партии).

Как рассказала в комментарии "Громадському радіо" глава правления "Опори" Ольга Айвазовская, в случае подтверждения злоупотреблений виновным могут грозить санкции.

"Кто такой "двойник", если речь идет о злоупотреблениях? Прежде всего, это лицо, принявшее предложение или обещание получить неправомерную выгоду в связи с реализацией своего права быть кандидатом и участвовать в выборах. И ключевой вопрос, что правоохранительная система должна установить не только мотив, но и факт этого обещания или предложения. В частности, денежного – за то, чтобы этот гражданин или гражданка были зарегистрированы на выборах. Если будет доказан факт получения или принятия предложения неправомерной выгоды, то для предложившей стороны предусмотрена санкция. В частности, три года ограничения свободы, заключенте от двух до шести лет и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет. Если же будет доказано, что имел место сговор лиц, то санкции выше. От пяти до семи лет заключения и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет", – сказала она.

За кандидатов-"двойников" в 2019 году проголосовала 91 тыс. избирателей. Фото: EPA (архив)
За кандидатов-"двойников" в 2019 году проголосовала 91 тыс. избирателей. Фото: EPA (архив)

Согласно Избирательному кодексу, в автобиографии кандидат обязан указать последние изменения своей фамилии в течение пяти лет, отметила в комментарии "Німецькій хвилі" советница "Опоры" по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.

"Эту информацию можно было бы внести и в избирательный бюллетень. Такая инициатива была, но к сожалению она не нашла своего отражения в кодексе", – добавила она.

Министр юстиции Украины Денис Малюська также считает, что нужно отображать недавние изменения имен и фамилий кандидатов в бюллетенях.

"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной. Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1242460512801335&id=100011121947008

Теги: МВД, СБУ, Одесса, Черкассы, выборы, ЦИК, Умань, Ужгород, Михаил Саакашвили, Ольга Айвазовская, Опора, местные выборы, Богдан Андриив, Анатолий Бондаренко, Светловодск, Олег Филимонов, Денис Малюська, Александр Цебрий, Анатолий Гунько
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