Степанову поручили разработать вакцину от коронавируса, карантин в Украине продлится до марта. Главное из Telegram-каналов

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Степанову поручили разработать украинскую вакцину от коронавируса

Telegram-канал "Темный рыцарь" пишет, что министру здравоохранения Украины Максиму Степанову на прошлой неделе поставили задачу разработать вакцину от коронавирусной инфекции.

"Срок – две недели. Вакцину будут публично тестировать на руководстве страны. Если ее не будет, то министра отправят в отставку", – утверждает паблик, не называя источников информации.

Карантин в Украине продлится до марта 2021 года

"Легитимный" со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Украины сообщил, что карантин, введенный в середине марта из-за эпидемии коронавируса, вероятно, продлится до марта следующего года.

"Карантин будут продлевать [на срок до] двух месяцев. Раньше середины марта 2021 года снять его будет невозможно. Рабочий отрезок времени "победы над коронавирусом" – 8–15 марта 2021-го", – заявляют авторы паблика.

В "Слуге народа" создают группу "несогласных"

Telegram-канал "Темный рыцарь" сообщил, что в пропрезидентской парламентской фракции "Слуги народа" появится новая депутатская группа.

"[27 августа] состоялось заседание так называемой малой фракции (15 руководителей групп + [глава фракции Давид] Арахамия). По заданию Офиса президента приняли решение создать группу так называемого отрицалова. В нее должны перевести из каждой группы по одному самому несговорчивому или неподконтрольному депутату. Новая группа создается для того, чтобы собрать в нее всю внутреннюю оппозицию из фракции", – заявил автор паблика.

Он предположил, что "целью перетасовки является создание в глазах общественности токсичной репутации несогласных депутатов".

"Но получится, как всегда, наоборот. Сегрегированные депутаты будут представлять во фракции самую честную и объективную точку зрения", – считает Telegram-канал.