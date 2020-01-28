Сурков торгуется с Путиным, Зеленский расфрендил Гончарука. Главное из Telegram-каналов

Источник анонимного Telegram-канала утверждает, что будущее Суркова (справа) будет определено на встрече с Путиным Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Референдум об особом статусе Донбасса

Источник Telegram-канала “Резидент” утверждает, что в Офисе президента “обсуждается вариант проведения всеукраинского референдума об особом статусе Донбасса”.

“[Помощник президента Украины] Андрей Ермак считает, что это может дать дополнительную легитимность мирным инициативам президента”, – сообщается в паблике.

О том, что договоренности между Украиной и Россией по урегулированию конфликта на Донбассе могут быть вынесены на всеукраинский референдум, глава Офиса президента Андрей Богдан говорил еще в мае 2019 года.

МУЛЬТИМЕДИА

Сурков торгуется с Путиным

Telegram-канал “Легитимный”, ссылаясь на неназванный источник в Кремле, сообщает, что в ближайшее время должна пройти встреча президента РФ Владимира Путина со своим помощником Владиславом Сурковым, который якобы подал в отставку в конце прошлой недели.

“Сурков никуда пока не ушел. Путин пока не подписал его заявление об отставке. Все это – игра Суркова на опережение. Источник объясняет этот ход Суркова так: [Владислав Юрьевич] не захотел быть в подчинении у [вице-премьера РФ Дмитрия] Козака и сейчас торгует у Путина для себя “независимость”, – говорится в сообщении.

Есть большая вероятность, что Сурков “не прекратит заниматься украинским направлением”, утверждает Telegram-канал.

МУЛЬТИМЕДИА

Зеленский не собирается увольнять Авакова

Источник Telegram-канала “Резидент” в Офисе президента считает, что министру внутренних дел Арсену Авакову “не стоит переживать насчет отставки”. “Президент полностью доверяет Авакову. Другое дело – креатуры министра в регионах. По ним существует ряд вопросов”, – утверждает “Резидент”.

МУЛЬТИМЕДИА

Зеленский расфрендил Гончарука

Telegram-канал “Темный рыцарь” обратил внимание, что модераторы аккаунта президента Украины Владимира Зеленского в Facebook удалили отметку, которую поставил на страницу главы государства премьер-министр Алексей Гончарук.

“После публикации “пленок Гончарука" президент моментально удаляет отметки себя со страницы премьер-министра. Конфликта нет, говорите? Кстати, раньше в Facebook их страницы дружили, теперь – нет, премьер всего лишь в подписчиках у президента”, – сказано в сообщении.

МУЛЬТИМЕДИА

Авторы паблика считают, что Facebook-ссора – следствие публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, премьер говорит, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". На прошлой неделе в анонимных Telegram-каналах сообщалось, что из-за обнародования этих разговоров Зеленский дистанцировался от Гончарука.