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Татаров по-прежнему руководит правоохранительной системой Украины и помог сбежать Медведчуку – ЦПК

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"И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас, во время войны", заявили в ЦПК
"И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас, во время войны", – заявили в ЦПК
Фото: 24tv.ua

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров помог сбежать из-под домашнего ареста нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, а также выехать из Украины бывшему заместителю главы Администрации Президента Андрею Портнову и его сыну. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Многие из вас спрашивали, а куда девался черт Татаров. По нашей информации, он до сих пор рулит правоохранительной системой Украины. В частности, Татаров дал сбежать Медведчуку и Портнову, а также сыну Портнова", – написали в ЦПК.

Организация отметила, что сын Портнова Игорь Портнов призывного возраста, но сбежал из Украины 28 марта.

Кроме того, по информации ЦПК, Татаров от имени Офиса президента пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании российского миллиардера Олега Дерипаски, Николаевского глиноземного завода.

"И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас, во время войны. Интересно, кто в офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Еспресо". Именно так начиналась путинская цензура в СМИ", – добавили в ЦПК.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409

В комментариях ЦПК добавил, что информация об этом передана "соответствующим органам".

Скриншот: Центр Протидії Корупції / Facebook
Скриншот: Центр Протидії Корупції / Facebook

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Контекст:

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги "Автомайдана". СМИ называли Татарова "рупором" МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася. 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в "Укрбуді", вместе с Микитасем "дал взятку одному из руководителей экспертного учреждения".

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его "профессиональным человеком".

В сентябре 2021 года в Офисе генпрокурора сообщали, что Татаров по-прежнему имеет статус подозреваемого в уголовном производстве о взяточничестве, но дело не передано в суд. В начале ноября в СБУ сообщали, что срок расследования "дела Татарова" истек, однако Офис генерального прокурора Украины ни передал производство в суд, ни закрыл его, писал "Цензор.НЕТ".

В январе 2022 года Шевченковский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство в отношении Татарова.

В ЦПК также обвиняли Татарова в срывах избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.  

Теги: Виктор Медведчук, Андрей Портнов, Олег Татаров, Олег Дерипаска, Центр противодействия коррупции, Офис президента Украины
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