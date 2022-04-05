Татаров по-прежнему руководит правоохранительной системой Украины и помог сбежать Медведчуку – ЦПК

"И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас, во время войны", – заявили в ЦПК Фото: 24tv.ua

"Многие из вас спрашивали, а куда девался черт Татаров. По нашей информации, он до сих пор рулит правоохранительной системой Украины. В частности, Татаров дал сбежать Медведчуку и Портнову, а также сыну Портнова", – написали в ЦПК.

Организация отметила, что сын Портнова Игорь Портнов призывного возраста, но сбежал из Украины 28 марта.

Кроме того, по информации ЦПК, Татаров от имени Офиса президента пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании российского миллиардера Олега Дерипаски, Николаевского глиноземного завода.

"И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас, во время войны. Интересно, кто в офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Еспресо". Именно так начиналась путинская цензура в СМИ", – добавили в ЦПК.

В комментариях ЦПК добавил, что информация об этом передана "соответствующим органам".

Скриншот: Центр Протидії Корупції / Facebook

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