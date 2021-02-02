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Телиженко заявил, что главным фигурантом американских санкций должен стать Ермак

Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко, против которого в декабре прошлого года США ввели санкции, опубликовал переписку, в которой, как он утверждает, участвовали Ермак, а также советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд.

Андрей Телиженко: Я присутствовал при телефонном разговоре Джулиани и Ермака
Андрей Телиженко: Я присутствовал при телефонном разговоре Джулиани и Ермака
Фото: Andrii Telizhenko / Facebook

Украинский экс-дипломат и политолог Андрей Телиженко, против которого США ввели санкции, заявил, что в американский санкционный список нужно включить главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом Телиженко написал 1 февраля в своем Telegram.

"Я убежден, что Андрей Ермак должен стать главным фигурантом американских санкций с учетом его попыток организовать встречу президента Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в обмен на гарантии в расследовании дела Burisma и Джо Байдена", – заявил экс-дипломат.

Телиженко опубликовал скриншоты переписки, в которой якобы также участвовали советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд.

В этой переписке Ермак якобы контактировал с Волкером по поводу организации встречи с Джулиани для того, чтобы договориться о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. Взамен Ермак обещал поддержку в расследовании дела Burisma и ситуации вокруг вмешательства отдельных украинских политиков в президентские выборы в США 2016 года.

Телиженко заявил, что присутствовал при телефоном разговоре Джулиани и Ермака, во время которого украинский политик подтвердил уже после встречи в Мадриде, что все упомянутые в переписке договоренности будут выполнены с украинской стороны.

5 октября 2020 года стало известно, что Госдепартамент США аннулировал визу Телиженко. Аннулирование визы произошло незадолго до того, как министерство финансов США наложило санкции на другого украинца, сотрудничавшего с Джулиани, – внефракционного народного депутата Андрея Деркача.

Телиженко сопровождал Джулиани во время его визита в Украину в 2019 году, в ходе которого адвокат Трампа встречался с украинским внефракционным нардепом Андреем Деркачем; и Телиженко, и Деркач тесно общались с Джулиани.

В октябре 2020 года аккаунты Телиженко заблокировали компании Facebook и Twitter за то, что он помогал адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани собирать информацию о Байдене. В Twitter страницу позднее восстановили, в Facebook он создал новый аккаунт. 

11 января 2021 года министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попали нардеп Александр Дубинский, экс-прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.

28 января Телиженко сообщил, что Google заблокировал его аккаунт.

Теги: США, санкции, Александр Дубинский, Андрей Телиженко, Андрей Ермак
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